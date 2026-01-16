Investigación
Arrojan a una mujer desde la ventana de un tercer piso en Zamora
La supuesta víctima presentaba heridas superficiales visibles y estado de nerviosismo y fue trasladada en ambulancia para su asistencia sanitaria
Eva Ponte
El Ayuntamiento de Benavente informa de la intervención de la Policía Local por un "grave incidente en una vivienda". El suceso ha tenido lugar este jueves, sobre las 16:40 horas, en que la Policía Local recibió un aviso a través del servicio de emergencias 112 en el que se alertaba de que "una persona habría sido arrojada por la ventana desde un tercer piso en el barrio de San Isidro".
Explica el Ayuntamiento que "de inmediato", se desplazaron al lugar indicado dos patrullas de la Policía Local, en coordinación con la Guardia Civil, y se encontró a la supuesta víctima, una mujer, en una calle adyacente al inmueble en el que ocurrieron los hechos, con heridas superficiales visibles y en evidente estado de nerviosismo. La mujer fue asistida por los agentes hasta la llegada de los servicios sanitarios.
Tras su traslado en ambulancia a un centro sanitario, las patrullas regresaron al inmueble donde presuntamente ocurrieron los hechos, identificando a varias personas relacionadas con lo sucedido.
"Ante la gravedad de los hechos y las manifestaciones contradictorias recabadas", los implicados fueron detenidos quedando la investigación abierta para determinar la posible concurrencia de varios delitos.
