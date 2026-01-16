Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bajas Emisiones'Llevantà' ValenciaAVA-AsajaMercaditos ValènciaSuicidio niñoMetro Horta NordPuente festivo
instagramlinkedin

Investigación de los Mossos

Una mujer denuncia una violación grupal en Navàs (Barcelona)

Los Mossos d'Esquadra han iniciado una investigación tras conocer el relato de la mujer

La comisaría de los Mossos de Manresa.

La comisaría de los Mossos de Manresa.

Eduard Font Badia

Los Mossos d'Esquadra están investigando una denuncia por una supuesta agresión sexual de un grupo de hombres a una mujer en la madrugada del día 9 al 10 de enero en Navàs (Barcelona). La policía ha interrogado a los presuntos implicados y mantiene el caso abierto con el objetivo de recabar el mayor volumen de información posible.

El relato de la mujer ha sido el desencadenante de las diligencias. Según ella, sufrió una agresión de carácter sexual en esta población de la comarca del Bages,a 25 kilómetros de Manresa (Barcelona). Al conocer la identidad de los hombres, los Mossos quisieron escuchar su versión de los hechos. Aunque la investigación sigue su curso, no consta que se haya practicado ninguna detención.

Los agentes están actuando con la máxima prudencia y aplicando todas las garantías para respetar los derechos de las personas que presuntamente vivieron este episodio. Como es habitual en estas situaciones, los Mossos recopilarán todas las pruebas posibles para esclarecer qué ocurrió aquella madrugada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los meteorólogos avisan y la Aemet confirma lo que llega a la C. Valenciana: temporal de nieve, lluvia y mala mar durante varios días
  2. Los meteorólogos anuncian 'llevantà' en Valencia y la Aemet, crecidas de ríos e inundaciones: 'Puede haber daños en los paseos marítimos
  3. Confirmado oficialmente por la Generalitat: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026
  4. Fallece el catedrático de Literatura José Luis Canet, pionero de las humanidades digitales
  5. La Policía revisa los chats de Fortnite y Roblox del niño de 9 años que se quitó la vida en un pueblo de Valencia
  6. Las lluvias empañan una positiva campaña del aceite de oliva tras un 2024 crítico
  7. Aguado: 'Mercosur cerrará las fábricas españolas de zumos y acabará con el arroz de l’Albufera
  8. València Sud estrena estación de metro para 20.000 viajeros al mes

Organizan una batida con 45 cazadores en la zona de Bixquert en Xàtiva

Organizan una batida con 45 cazadores en la zona de Bixquert en Xàtiva

El alcalde de Almussafes acusado de acoso continúa en el grupo municipal socialista pese a la suspensión de militancia

El alcalde de Almussafes acusado de acoso continúa en el grupo municipal socialista pese a la suspensión de militancia

Hannibal Laguna, Power Electronics y José Manuel Pagán, galardonados con los Premios Ateneo Mercantil 2025

Hannibal Laguna, Power Electronics y José Manuel Pagán, galardonados con los Premios Ateneo Mercantil 2025

El Govern defén el redisseny del Magre com a alternativa a la presa del Marquesat

El Govern defén el redisseny del Magre com a alternativa a la presa del Marquesat

"Somos personas mayores de la Vall de Laguar y mira cómo estamos, llenando y cargando garrafas de agua" (vídeo)

Trabajadores del Plan empleo dana en Alaquàs: “Estamos arreglando nuestro pueblo, y eso es lo mejor que hay”

Trabajadores del Plan empleo dana en Alaquàs: “Estamos arreglando nuestro pueblo, y eso es lo mejor que hay”
Tracking Pixel Contents