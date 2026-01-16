Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un joven de 19 años en Alicante al atragantarse con una mandarina

El adolescente ha caído desplomado al suelo mientras caminaba con un amigo en una calle de la Playa de San Juan, que ha alertado a los equipos de emergencias

Una ambulancia en Urgencia del Hospital General de Alicante en una imagen de archivo.

Una ambulancia en Urgencia del Hospital General de Alicante en una imagen de archivo. / HECTOR FUENTES

J. A. Martínez

J. A. Martínez

Un joven de tan solo 19 años ha muerto este viernes en la Playa de San Juan de Alicante al atragantarse con el gajo de una mandarina, según ha confirmado este diario en fuentes policiales. Los efectivos sanitarios no han podido hacer nada por salvar su vida y ha fallecido como consecuencia del atragantamiento en el mismo lugar de los hechos.

Los hechos han ocurrido hacia las 14.45 horas en la avenida de las Naciones de la Playa de San Juan, mientras el joven se encontraba andando junto con un amigo en la vía pública, cuando se ha caído desplomado al suelo. El adolescente que le acompañaba ha dado la alerta y al lugar se han desplazado unidades tanto del Samu, la Policía Local y la Policía Nacional que intentaron reanimarle. Sin embargo, no han podido hacer nada por su vida y han acabado confirmando su fallecimiento. Las fuentes consultadas por este diario han confirmado que el gajo de una mandarina es el que habría causado que el joven se atragantara y cayera desplomado al suelo. Hasta el lugar se ha desplazado una comisión judicial que ha procedido al levantamiento del cadáver.

Las fuentes consultadas por este diario señalaron que el fallecido sería un joven de origen senegalés que se encontraba en Alicante en régimen de acogida.

Una de las causas de muerte accidental más frecuentes

El atragantamiento es una de las causas de muerte accidental más frecuentes entre adolescentes y adultos jóvenes. Los especialistas recomiendan masticar bien los alimentos, evitar hablar o reír mientras se come, y familiarizarse con técnicas de primeros auxilios como la maniobra de Heimlich. El atragantamiento es una causa significativa de muerte accidental en España, situándose a menudo como la segunda o tercera causa externa, con cifras que rondan las 3.000 muertes anuales según datos del INE, afectando especialmente a mayores de 65 años (más del 90% en 2022) y siendo una causa importante en niños pequeños

