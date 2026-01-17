La Policía Nacional detiene de nuevo al autor del atropello del niño de la Ronda Nord por 5 órdenes de búsqueda pendientes

Agentes de la Policía Nacional han detenido a Ángel C. S., el joven procesado por el atropello de un niño de ocho años en la Ronda Nord de València en mayo de 2024. El arresto se ha producido tras comprobarse que el sospechoso se encontraba en situación de busca y captura, con cinco órdenes de detención activas dictadas por diferentes órganos judiciales.

Según la información adelantada por Levante-EMV, el detenido no había atendido a ninguno de los requerimientos judiciales emitidos tras su puesta en libertad bajo fianza a principios de este año. A pesar de su situación de rebeldía procesal, el joven mantenía una presencia constante en redes sociales, donde publicaba fotografías que han facilitado su localización por parte de los grupos de investigación.

BMW que atropelló a un niño en la Ronda Nord / Daniel

Cinco causas judiciales pendientes

La situación legal de Ángel C. S. se había complicado en los últimos meses debido a la acumulación de procedimientos. La orden más inmediata procedía del Juzgado de lo Penal número 13 de València, que había dictado una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión para el cumplimiento de una condena en firme de dos años de cárcel. Esta sentencia es independiente del proceso que se sigue contra él por el atropello del menor en la avenida Hermanos Machado.

Además de esta condena pendiente, el joven acumulaba otras cuatro requisitorias. Dos de ellas guardan relación directa con el incumplimiento de las medidas cautelares impuestas por el Juzgado de Instrucción número 10, que instruye el caso del atropello. El investigado no se había presentado a las comparecencias obligatorias ante el tribunal ni había atendido a las notificaciones derivadas de dicha causa. Asimismo, constaba sobre él otra orden de detención relacionada con un procedimiento por violencia de género. La suma de estos requerimientos motivó el despliegue para su captura definitiva.

Los antecedentes del atropello en la Ronda Nord

Los hechos que originaron la causa principal contra Ángel C. S. ocurrieron el pasado 19 de mayo de 2024. Según el atestado policial y las informaciones publicadas por Levante-EMV, el joven conducía un BMW de color gris por la Ronda Nord a una velocidad que triplicaba el límite permitido en la zona. Al llegar al cruce con el Camino de Moncada, el vehículo se saltó un semáforo en rojo y arrolló a un niño de ocho años que cruzaba correctamente el paso de peatones junto a su padre. El conductor no llegó ni a rozar el freno.

Tras el impacto, el conductor no se detuvo a auxiliar a la víctima y emprendió la huida hacia la V-30. El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Clínico con un traumatismo craneoencefálico grave, múltiples fracturas y lesiones internas que obligaron a su ingreso inmediato en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció en estado crítico durante semanas. El vehículo fue localizado horas después abandonado en el barrio de Benicalap con daños compatibles con el atropello.

Ángel C. S. se entregó a la policía varios días después del suceso, tras el cerco establecido sobre su entorno familiar y social. En aquel momento, ingresó en prisión preventiva por orden del juzgado de guardia, aunque fue puesto en libertad meses más tarde tras el pago de una fianza de 3.000 euros.

Ingreso en prisión

Tras esta nueva detención, el joven ha sido puesto a disposición judicial. Debido a la orden de ingreso en prisión ya existente por la condena de dos años del Juzgado de lo Penal 13, su traslado a un centro penitenciario es cuestión de tiempo. Paralelamente, los juzgados que instruyen las causas por el atropello y por violencia de género deberán decidir si la conducta de desobediencia y el riesgo de fuga demostrado durante estos meses justifican la adopción de nuevas medidas de prisión provisional hasta la celebración de los respectivos juicios.