Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | El consejero de Emergencias de la Junta asegura que una parte de uno de los trenes se despeñó por un talud de 4 metros

Despliegue de la Guardia Civil

La Guardia Civil despliega efectivos de la Agrupación de Tráfico en la carretera regional A-421, que comunica Adamuz con la autovía A4 en dirección a Córdoba, para agilizar el paso de ambulancias y medios de rescate. Su afluencia se está viendo afectada por su escasa capacidad. Es una carretera de dos carriles, uno por sentido, con numerosos tramos estrechos, que está siendo utilizada por las ambulancias, vehículos policiales y coches de Protección Civil, pero también por autobuses enviados para sacar a los pasajeros supervivientes de la zona.

La circulación se ve afectada también por la afluencia de voluntarios espontáneos de las localidades cercanas, Pedro Abada y Villafranca de Córdoba. Algunos están utilizando las vías provinciales Co3107 y CO3102 con parecidas dificultades en las proximidades de Adamuz.