En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | El consejero de Emergencias de la Junta asegura que una parte de uno de los trenes se despeñó por un talud de 4 metros
Al menos 21 personas han muerto tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas de un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba) esta tarde ha causado al menos 21 víctimas mortales y decenas de heridos, según fuentes de Guardia Civil y del 112 andaluz.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, el accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
May Mariño
Sanz reconoce que la situación es "muy grave"
Sanz opta por no dar una cifra concreta de fallecidos pero apunta a superior a "la veintena". La situación es "muy grave" y la cifra apunta a elevarse porque "la situación es muy compleja"
"Coordinación ejemplar", resumió el consejero andaluz, tras detallar las llamadas entre el Ejecutivo que preside Juanma Moreno y el Gobierno de Pedro Sánchez
Comunicado de Renfe
May Mariño
Antonio Sanz: "La cifra puede ir elevándose"
"La cifra puede ir elevándose", avisa el consejero sobre laa víctimas fallecidas. Lamentablemente se puede ir a "situación mas compleja" de "heridos gaves".
Una parte de uno de los trenes se despeñó por un talud de 4 metros
El consejero de Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, asegura que una parte de uno de los trenes se despeñó por un talud de 4 metros. Agradecer a todas las administraciones, que desde el minuto, hemos estado coordinados. Destaca Sanz las llamadas entre Junta de Andalucía y Gobierno central y las ayudas puestas a disposición por parte de todas laa comunidades autónomas
Juan José Fernández
Despliegue de la Guardia Civil
La Guardia Civil despliega efectivos de la Agrupación de Tráfico en la carretera regional A-421, que comunica Adamuz con la autovía A4 en dirección a Córdoba, para agilizar el paso de ambulancias y medios de rescate. Su afluencia se está viendo afectada por su escasa capacidad. Es una carretera de dos carriles, uno por sentido, con numerosos tramos estrechos, que está siendo utilizada por las ambulancias, vehículos policiales y coches de Protección Civil, pero también por autobuses enviados para sacar a los pasajeros supervivientes de la zona.
La circulación se ve afectada también por la afluencia de voluntarios espontáneos de las localidades cercanas, Pedro Abada y Villafranca de Córdoba. Algunos están utilizando las vías provinciales Co3107 y CO3102 con parecidas dificultades en las proximidades de Adamuz.
Cerca de 500 pasajeros
Son cerca de 500 las personas que viajaban en los dos trenes siniestrados en Adamuz (Córdoba) en la tarde de este domingo. Iryo ha contabilizado el pasaje de su tren de alta velocidad en "apoximadamente 300". Renfe aún no lo ha hecho con respecto al Alvia implicado en el descarrilamiento, pero calculan en 200 fuentes del operativo de rescate y atención a heridos. Eran viajes dominicales, de regreso de viajeros para estar en sus trabajos el lunes tanto en Madrid (procedentes de Málaga) como en Huelva (procedentes de Madrid).
Hay un dato concreto comunicado acerca del accidente, su hora, adelantada también por iryo: el siniestro ha tenido lugar a las 19:39 horas.
Sánchez y Feijóo cancelan su reunión de este lunes ante el "grave" accidente en Córdoba
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han cancelado la reunión que tenían previsto para este lunes en la Moncloa tras el "grave" accidente al descarrilar dos trenes en Adamuz (Córdoba). Tras conocerse que el siniestro ha provocado al menos 21 muertos y un centenar de heridos, 25 de ellos de gravedad, el presidente del Gobierno y el líder del PP han acordado aplazar este encuentro programado para analizar la situación de Ucrania, según ha explicado el propio Feijóo en la red social X y han confirmado fuentes de la Moncloa. (Seguir leyendo)
Aumentan a 21 los fallecidos
El recuento de muertos en el accidente ferroviario de Adamuz asciended a 21, confirman fuentes de la Guardia Cii¡vil.
El accidente en Córdoba, primera tragedia mortal que golpea a la Alta Velocidad en España
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ocurrido este domingo en el término municipal de Adamuz (Córdoba) —con al menos 10 fallecidos confirmados y un centenar de heridos, 25 heridos de gravedad— marca un antes y un después en la historia reciente del ferrocarril español: por primera vez, un siniestro con víctimas mortales afecta directamente a un tren de Alta Velocidad. El más grave de las últimas décadas ocurrió en julio de 2013, cuando descarriló un tren, en aquel caso de velocidad alta, y fallecieron 79 personas.
