La Guardia Civil arrestó al autor del atropello del niño de la Ronda Nord mientras compraba leche

El joven se escondía de la justicia en una casa okupa de Cerdá ya tenía órdenes de búsqueda por violencia de género, delito de odio y una condena de cárcel pendiente

Momento de la nueva detención del autor del atropello de un niño en la Ronda Nord de Valencia

Momento de la nueva detención del autor del atropello de un niño en la Ronda Nord de Valencia

Levante-EMV

Gonzalo Sánchez

Teresa Domínguez

València

Mientras estaba comprando leche en Xàtiva. Así arrestaron los agentes del Equipo de Huidos de la Justicia de la Guardia Civil a Ángel C. S., el joven de 25 años que mandó a un niño de ocho años a la UCI tras atropellarlo la Ronda Nord de València en mayo de 2024 y darse a la fuga. El sospechoso tenía 5 órdenes busca y captura por violencia de género, delito de odio, y no presentarse ante la jueza en la causa misma del atropello.

Según ha podido saber Levante-EMV, el joven -que ha sido padre recientemente- se escondía de la justicia en una casa okupa en Cerdà. El detenido no había atendido a ninguno de los requerimientos judiciales emitidos tras su puesta en libertad bajo fianza a principios de este año. Es más, apesar de su situación de rebeldía procesal, el joven mantenía una presencia constante en redes sociales, donde publicaba fotografías que han facilitado su localización por parte de la Guardia Civil.

BMW que atropelló a un niño en la Ronda Nord

BMW que atropelló a un niño en la Ronda Nord / Daniel

Varias causas judiciales pendientes

El mJuzgado de lo Penal número 13 de València había dictado una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión de Ángel para el cumplimiento de una condena en firme de dos años de cárcel. Esta sentencia es independiente del proceso que se sigue contra él por el atropello del menor en la avenida Hermanos Machado.

Pero no quedan ahí las requisitorias. El joven acumulaba otras 4. Dos de ellas guardan relación directa con el incumplimiento de las medidas cautelares impuestas por el juzgado que instruye el caso del atropello. Además, constaba sobre él otra orden de detención relacionada con un procedimiento por violencia de género, ya que rompió la pulsera telemática que debía llevar puesta como maltratador. Por último tenía una orden de busca para cumplir una condena por delito de odio al amenazar con prenderle fuego a dos personas trans. Les siguió con el coche, les amedrentó con una cadena y amenazó con matarles. “Maricones y travestis de mierda, hay que matar a la gente como vosotros”, son algunos de los mensajes de odio que esgrimió contra sus víctimas. El resultado fue una condena a un año y medio de prisión.

Los antecedentes del atropello en la Ronda Nord

Los hechos que originaron la causa principal contra Ángel C. S. ocurrieron el pasado 19 de mayo de 2024. Según el atestado policial y las informaciones publicadas por Levante-EMV, el joven conducía un BMW de color gris por la Ronda Nord a una velocidad que triplicaba el límite permitido en la zona. Al llegar al cruce con el Camino de Moncada, el vehículo se saltó un semáforo en rojo y arrolló a un niño de ocho años que cruzaba correctamente el paso de peatones junto a su padre. El conductor no llegó ni a rozar el freno.

Tras el impacto, el conductor no se detuvo a auxiliar a la víctima y emprendió la huida hacia la V-30. El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Clínico con un traumatismo craneoencefálico grave, múltiples fracturas y lesiones internas que obligaron a su ingreso inmediato en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció en estado crítico durante semanas. El vehículo fue localizado horas después abandonado en el barrio de Benicalap con daños compatibles con el atropello.

Ángel C. S. se entregó a la policía varios días después del suceso, tras el cerco establecido sobre su entorno familiar y social. En aquel momento, ingresó en prisión preventiva por orden del juzgado de guardia, aunque fue puesto en libertad meses más tarde tras el pago de una fianza de 3.000 euros.

Ingreso en prisión

Tras esta nueva detención, el joven ha sido puesto a disposición judicial. Debido a la orden de ingreso en prisión ya existente por la condena de dos años del Juzgado de lo Penal 13, su traslado a un centro penitenciario es cuestión de tiempo. Paralelamente, los juzgados que instruyen las causas por el atropello y por violencia de género deberán decidir si la conducta de desobediencia y el riesgo de fuga demostrado durante estos meses justifican la adopción de nuevas medidas de prisión provisional hasta la celebración de los respectivos juicios.

TEMAS

