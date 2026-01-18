Suman un avión a la búsqueda del tripulante del velero que salió de Gandia tras tres noches a la deriva

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil llevan desde el viernes buscando al tripulante de un velero que navegaba desde Gandia a Guardamar del Segura y ha quedado a la deriva sin motor ni radio. El hombre al frente de la embarcación, con nueve metros de eslora y de nombre Admirante, partió en la mañana del jueves 15 de enero y mantuvo comunicación con su mujer hasta la noche de ese mismo día, cuando se perdió el contacto.

Fue ella quien dio la voz de alarma el viernes por la mañana y alertó de que su marido apenas tenía conocimientos de navegación —no sabe navegar a vela—. Salvamento Marítimo activó la búsqueda y avisó a los puertos de la zona, clubes náuticos y profesionales del mar para añadir ojos al rastreo. Por su parte, la mujer denunció la desaparición de su marido ante la Guardia Civil el mismo viernes a mediodía y horas más tarde, en torno a las 22 horas, el hombre pudo contactar con el 112 de Emergencias para pedir auxilio. Fue entonces cuando comunicó que estaba a la deriva sin motor ni radio, anclado para frenar el desplazamiento.

¿Cerca de Benidorm?

En su comunicación con Emergencias del viernes por la noche el tripulante del velero no pudo dar su posición concreta porque se quedó sin batería en el teléfono móvil. Sin embargo, en su última conversación con su mujer, del jueves noche, había comentado que podría esta cerca de Benidorm. Salvamento Marítimo y Guardia Civil han peinado toda la zona costera de la ciudad alicantina sin conseguir cuadrar su ubicación.

Amplio dispositivo

Los equipos de rescate cuentan con una patrullera de la Guardia Civil y varios helicópteros, a los que se ha incorporado hoy desde las 8.15 de la mañana, con las primeras luces del día, el avión Sasemar 308 con mayor alcance visual. También se sumará una lancha de la Cruz Roja y se mantiene activo el aviso a navegantes para que cualquier embarcación pueda informar de la situación. La Guardia Civil cuenta asimismo con el sistema SIVE de vigilancia mediante radares.

Salvamento Marítimo

Tras dos días de búsqueda, el dispositivo inicialmente costero y enfocado en la zona de Benidorm ha ampliado el perímetro hacia el norte y el sur en un radio cada vez más amplio. El tripulante, de avanzada edad, no indicó en ningún momento que el velero tuviera una vía de agua. El mar se mantiene en calma y la embarcación cuenta con bengalas y chaleco salvavidas. La búsqueda se prolongará duante toda la jornada de hoy.