Qué es la caseta municipal de Adamuz adonde se evacuó a los supervivientes del accidente de tren: un local para la fiesta que ha sido clave en la desgracia

Tras el trágico accidente de trenes ocurrido en la tarde del domingo en Adamuz (Córdoba), que de momento se ha cobrado la vida de al menos 39 personas y ha provocado heridas a más de 150, los supervivientes fueron trasladados a la caseta municipal de esta localidad andaluza, donde recibieron cobijo y asistencia sanitaria y psicológica.

Muchos viajeros pasaron la noche del domingo al lunes en la caseta municipal de Adamuz, que también sirvió para organizarlos en función de su destino y llevar a los que lograron salvar la vida hasta el lugar al que quería llegar cuando se subieron a aquellos trenes.

Lucía Feijoo Viera

Qué es la caseta municipal

Los medios de comunicación han hablado de esa caseta municipal con un gesto de extrañeza; no ha habido canal de televisión que se haya librado de periodistas con la duda presente en sus palabras sobre la caseta de Adamuz ni presentadores que no hayan mostrado en sus ojos el desconcierto por el nombre que recibían esas instalaciones municipales.

Y es que tal vez muchos esperaban que las infraestructuras locales tuviesen un nombre más descriptivo, más funcional y, sobre todo, más común en gran parte de la geografía nacional: la casa de la cultura, el centro social, la sala de exposiciones o el pabellón cubierto, por ejemplo.

Imagen de Adamuz, municipio de Córdoba en cuyo término el domingo ocurrió el accidente de trenes que le ha costado la vida a al menos 39 personas. / Joaquin Corchero/EP

Pues bien, la caseta municipal de Adamuz es un local municipal como cualquiera de los anteriores, sólo que acorde a su uso y a la tradición festiva andaluza. Es una construcción específica para utilización y disfrute de la población en período de fiestas municipales que, en el caso de muchas provincias de Andalucía, se denominan ferias.

De común conocimiento es la Feria de Sevilla o la Feria de Málaga, pero estas ferias no son exclusivas de esas ciudades, sino que casi en cada pueblo y en cada provincia andaluza hay una semana de feria que suele coincidir con sus fiestas mayores.

Y, como en Sevilla o en Málaga, los actos festivos, los lugares de encuentro y la fiesta en general se sitúan en un punto concreto del municipio: el recinto ferial. Pues bien, allí se montan todas las casetas que toman parte en estos festejos y que pueden pertenecer a entidades locales, asociaciones o agrupaciones de carácter económico, festivo o social. Pero también suele haber una caseta que agrupa a toda la población y que es de libre acceso: la caseta municipal, que no es más que el recinto que el pueblo se otorga a sí mismo y a su gente para el disfrute común en los días de fiesta.

Suele ser precisamente por eso un recinto grande donde los días de festejos tiene que caber si no todo el pueblo, sí mucha gente, e incluso acoger conciertos, representaciones u otros espectáculos.

Teniendo en cuenta que Adamuz apenas cuenta con algo más de 4.000 habitantes, es presumible que sus infraestructuras municipales no sean excesivamente grandes, así que es probable que la caseta municipal fuese una de las mayores construcciones de titularidad pública que hay en la población y que, además, podían habilitarse con rapidez para hacer frente a una emergencia como la ocurrida en la tarde del domingo en el término de esta localidad cordobesa.

La caseta municipal de Adamuz, donde fueron trasladados los supervivientes del accidentes de trenes ocurrido el domingo. / Google Maps

Así que la caseta municipal de Adamuz, adonde trasladaron a los pasajeros supervivientes de la tragedia de los trenes Alvia e Iryo, era con toda seguridad el mejor lugar y más grande para albergar a tanta gente como el domingo resultó afectada en el accidente de trenes y a todos los servicios de emergencia que tenían que desplazarse hasta allí para atenderles. Una caseta que se levantó para uso y disfrute ciudadano en la feria de Adamuz y que en la tarde del día 18 de enero se convirtió en epicentro de una de las mayores desgracias ocurridas en España en los últimos años.