Una valenciana de 85 años, entre los desaparecidos del Alvia descarrilado en Adamuz (Córdoba)

Familiares de una valenciana de 85 años de edad buscan, de momento sin éxito, a esta mujer que sería una de las pasajeras del tren Alvia implicado en el siniestro con un Iryo en la localidad cordobesa de Adamuz, muy cerca de la estación de ese municipio, y en el que, hasta ahora, se contabilizan 39 víctimas mortales y 152 heridos, de los cuales cinco están muy graves y 24, graves. De momento, no hay constancia de ninguna víctima más procedente de Valencia, Alicante o Castellón.

El accidente cuyas causas investigan una comisión especial y la Guardia Civil junto con un juzgado de Montoro (Córdoba), se produjo a las 19.39 horas del domingo, a un kilómetro de la estación de Adamuz (Córdoba), cuando un tren de la compañía privada Italiana Iryo que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha (Madrid) colisionó frontolateralmente contra un convoy de la española Alvia de la línea Madrid-Sevilla-Huelva.

Según las primeras investigaciones, un vagón del Iryo, que circulaba a 205 Km/h perdió por causas que se desconocen el bogie (tren de ruedas de cada furgón), lo que hizo que se saliera de las vías e invadiera las contrarias, impactando 20 segundos después con el Alvia, que venía en sentido contrario a 210 km/h. Dos vagones de este último convoy, azotados por la cola del Iryo, descarrilaron también y acabaron, partidos en varios trozos, en un terraplén de cuatro metros al pie de los raíles.

El segundo peor siniestro de la alta velocidad

Mientras se reúnen datos para investigar las causas de este siniestro ferroviario, el segundo peor de la alta velocidad en España tras el de Santiago de Compostela que dejó 79 muertos en la curva de Angrois en 2013, la Guardia Civil está centrando todos sus esfuerzos en agilizar al máximo la identificación temprana de las víctimas mortales, para lo cual se está siguiendo el Protocolo de Sucesos con Víctimas Múltiple y que ya se utilizó en València para identificar a los fallecidos en la dana del 29-O, en el accidente de metro de València en 2006 o en el incendio de Campanar de 2024, y que se creó en 2009, a partir de la experiencia adquirida en los atentados del 11-M (2004) y el siniestro del Yak-42 (2003).

Para ello, el Instituto Armado ha creado oficinas antemortem en las comandancias de Córdoba, donde se centraliza la investigación, pero también de Huelva, Sevilla y Madrid, destino, parada y origen, respectivamente del Alvia (donde más fallecidos ha habido), para recibir denuncia de las familias, tomar muestras de ADN y requerir todos los elementos implicados en una identificación, principalmente información odontológica, pero también de objetos personales, marcas o tatuajes, por ejemplo.

Tenía billete para Huelva

De momento, la valenciana no localizada había cogido el Alvia en Madrid y tenía previsto bajarse en Huelva, donde iba a pasar unos días. Nada más tenerse conocimiento del siniestro, sus familiares empezaron a llamarla y, al ver que era imposible establecer comunicación, empezaron a asustarse.

Lo siguiente que hicieron fue llamar a Emergencias y, después, a los teléfonos habilitados para los familiares de posibles afectados del siniestro ferroviario. De momento, solo se sabe, por la validación del billete, que la mujer había tomado el tren en Madrid y que su destino final era Huelva. También, que su plaza estaba en el segundo vagón tras la unidad motora, es decir la cabeza del convoy, uno de los dos del Alvia que salieron proyectados tras la colisión con el Iryo y acabaron, destrozados, en un terraplén de cuatro metros al lado de la vía.

Ese vagón es precisamente el que aún no ha podido ser elevado para acceder a los ocho cuerpos que los bomberos han avistado debajo del amasijo de hierros en que ha quedado convertido el furgón, pero a los que los equipos de emergencias no han podido acceder. De hecho, solo podrán ser recuperados cuando las máquinas pesadas desplazadas al lugar, principalmente grúas, puedan izar el vagón y apartarlo para que los bomberos puedan hacer su trabajo.

Caos con los listados: hospitalizados inconscientes

Como sucede en este tipo de catástrofes con víctimas múltiples, los agentes de Criminalística y de Policía Judicial implicados en la identificación de los fallecidos y heridos se están encontrando con el escollo de la disparidad de información entre los listados de las dos compañías ferroviarias, la española Alvia y la italiana Iryo, no coinciden con los de los servicios sanitarios, según las fuentes a las que ha tenido acceso Levante-EMV.

Eso está sucediendo, entre otras razones, por la premura en los traslados y, sobre todo, porque hay un número importante de heridos en estado inconsciente y sin pertenencias (se han quedado desperdigadas, tanto los objetos personales como la ropa, en algunos casos, en el lugar del siniestro), lo que complica su identificación y, por tanto, su eliminación de la lista de posibles fallecidos.

De ahí la importancia de que los familiares faciliten el mayor número de datos físicos de los viajeros cuyo paradero se desconoce durante esas entrevistas antemortem con los agentes, porque cualquier detalle puede ser clave para poder poner nombre y apellidos a las víctimas mortales, pero también a aquellos heridos que no han podido o sabido dar su identidad porque no están en condiciones de hacerlo.

Lo que se sabe y lo que no

De momento, las cifras provisionales establecen que 39 personas han fallecido, entre ellos el maquinista del Alvia, y 152 han resultado heridas tras descarrilar ambos trenes en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba. Tras el accidente, varias personas quedaron atrapadas en los vagones, y los equipos de emergencia tuvieron que trabajar intensamente durante las primeras horas para extraer, atender y trasladar a los heridos.

El Iryo, que había salido de Málaga a las 18.40 horas con destino a Puerta de Atocha con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones a las 19.39 horas e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe, de la marca comercial Alvia, con destino a Huelva, que también acabó descarrilando.

Los vagones del Iryo impactado contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos. Como consecuencia del impacto de los vagones, que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado de "terrible", han fallecido al menos 39 personas, y decenas más han resultado heridas graves.

El lugar del descarrilamiento

"Todas las víctimas han sido ya trasladadas", ha confirmado Puente, que además ha explicado que "el tren Iryo es un tren nuevo y la vía es una vía renovada. El accidente es tremendamente extraño. Es en una recta". "Los expertos que hemos consultado están muy extrañados y esperamos que la investigación nos ayude a aclarar lo ocurrido", ha añadido.

La cifra de muertos puede aumentar

A primera hora de la mañana la cifra se había elevado ya a 39 víctimas mortales una vez que los servicios de emergencia pudieron entrar en los vagones que tras el golpe cayeron por un terraplén de cuatro metros. Los viajeros de estos trenes han permanecido atrapados durante horas.

Óscar Puente no quiso apuntar a una causa concreta para evitar una especulación, pero ha remarcado que la vía fue actualizada en el pasado mes de mayo. "No se puede especular si es por el material rodante o por las vías".

“Como mínimo, hasta dentro de un mes, no tendremos la resolución de la investigación. Se trata de una comisión por ley, independiente, que arrojará luz y esclarecerá las causas de lo ocurrido”, ha añadido. El ministro, que ha asegurado haber estado en contacto con el Presidente “desde el primer momento”, ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas, además de desear la pronta recuperación a los heridos: “A primera hora de la mañana estaré con mi equipo en el lugar del accidente”.

El ministro también ha confirmado que, como consecuencia del siniestro, la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía permanece suspendida.

Juanma Moreno: "Aún es pronto para hacer conjeturas"

Pasadas las 1.30 horas de la madrugada el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha llegado al lugar del trágico accidente ferroviario registrado este domingo en Adamuz acompañado del consejero de Justicia, José Antonio Nieto y el de Sanidad Antonio Sanz.

Moreno ha lamentado que, debido a las horas de la noche y la orografía "va a ser muy difícil excarcelar" los cuerpos que pueda haber en el interior los vagones que han caído por el terraplén, hacia el que posteriormente se ha dirigido. Respecto al número total de víctimas, Moreno ha comentado que "aún es pronto para hacer conjeturas" y ha deseado que la cifra de muertos no continúe elevándose. Eso sí, ha alertado que la situación de los vagones "es muy delicada".

Dos vagones cayeron por un terraplén

"El mayor problema son los vagones que han caído por un terraplén de cuatro metros. No podemos dar cifras, pero puede incrementarse aún más el número de víctimas mortales y heridos graves", explicó el consejero de Emergencias, Antonio Sanz, quien ha estimado que la "evolución será desfavorable" una vez que los servicios de emergencia logren acceder a estos vagones. Es decir, el volumen de fallecidos y heridos difundido hasta el momento (39 víctimas mortale)) no incluye las cifras de estos vagones que han caído por un terraplén.

Fueron los propios pasajeros quienes dieron la voz de alarma, alertando de la posible existencia de personas heridas e incluso atrapadas, lo que motivó el despliegue inmediato de un amplio dispositivo de emergencia. Hasta el lugar del siniestro se han desplazado bomberos, Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, que continúan trabajando sobre el terreno.

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, el accidente se produjo en los desvíos de entrada a la vía 1 de Adamuz, donde un tren de Iryo, concretamente el vagón 6, invadió la vía contigua por la que circulaba otro tren, un Alvia Madrid Atocha- Huelva provocando que ambos descarrilaran. Así lo ha informado InfoAdif a través de su cuenta oficial en la red social X, donde detalla que la incidencia obligó a interrumpir el tráfico ferroviario en la zona.

En concreto, el tren LD AV Iryo 6189, que realizaba el trayecto Málaga–Puerta de Atocha, descarriló en el punto citado e invadió la vía adyacente. Por ella circulaba el tren LD AV 2384 Puerta de Atocha–Huelva, que también se vio afectado y terminó descarrilando.

Accidente de trenes en Córdoba. / Redes sociales

Gran despliegue sanitario y de emergencias

Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona mientras se evalúa el alcance total del accidente y las autoridades investigan las causas del siniestro, a la espera de más información oficial sobre las víctimas y el estado de los heridos.

Guardia Civil

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido sus más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas del descarrilamiento de trenes en Adamuz (Córdoba), en "una noche de profundo dolor" para España.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también se ha referido al suceso y ha afirmado que había hablado con el presidente andaluz, Juanma Moreno, para transmitirle su solidaridad. "Los servicios de emergencia están trabajando con el máximo rigor para minimizar en lo posible las consecuencias. Eso es lo importante ahora", ha dicho Feijóo, quien ha enviado todo el ánimo a los afectados y a sus familias en estos momentos de angustia.