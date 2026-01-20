Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido un hombre de 50 años tras intentar atropellar a su pareja en Ciudad Real

Los hechos han tenido lugar cuando la mujer se dirigía a su puesto de trabajo en Puertollano

Coche de la Policía Nacional.

La Policía ha detenido a un hombre de 50 años tras golpear varias veces con su coche el vehículo de su pareja y luego intentar atropellarla en Puertollano (Ciudad Real).

Según ha informado a EFE la Policía Nacional, los hechos han ocurrido este martes sobre las 10:00 horas en el entorno de la calle Jaén, mientras la mujer se dirigía a su puesto de trabajo.

El detenido ha golpeado varias veces con su coche el vehículo de su pareja y cuando esta se ha bajado para refugiarse en un hostal, ha intentado atropellarla y ha arremetido contra la puerta del establecimiento.

Según ha informado en X la Policía de Puertollano, también ha intentado atropellar a los agentes que se han acercado para intervenir.

El hombre permanece detenido desde esta mañana y se prevé que pase a disposición judicial este miércoles por la mañana.

La víctima, que ha resultado herida de forma leve, ha prestado declaración en comisaría y se le ha dado apoyo desde la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Puertollano.

