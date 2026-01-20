Detenido un maltratador en busca y captura tras intentar esquivar un control policial

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 21 años que se encontraba en busca y captura por un delito de malos tratos habituales en el ámbito familiar. El prófugo, que tenía en vigor una reclamación judicial por esta causa, suma ahora a su historial delictivo dos delitos de resistencia y desobediencia, después de que este domingo se diera a la fuga tras tratar de esquivar un control policial en la rotonda de los Anzuelos de València, que los agentes estaban realizando en el marco de las labores propias de prevención de la seguridad ciudadana.

Según informa la policía en un comunicado, el varón que ahora ha sido arrestado se fugó corriendo, realizando un largo recorrido hasta su detención, donde llegó a poner en grave riesgo su propia vida y la de terceros que circulaban en ese momento por la autovía con sus respectivos vehículos, así como también la de los agentes que corrían tras él.

Durante la huida, llegó a descolgarse de un puente quedando completamente suspendido en el aire sobre las vías ferroviarias, teniendo que ser auxiliado por uno de los policías para que no se precipitara al vacío. En el momento de su detención, los policías le incautaron el patinete eléctrico que llevaba antes de huir. Este tenía el número de serie rasgado y, al ser preguntado, el joven no pudo justificar la compra.

A punto de caer al vacío

Los hechos ocurrieron este domingo por la tarde, cuando los agentes que estaban realizando el control policial observaron a un varón que iba empujando un patinete eléctrico a la altura de uno de los pasos de peatones de la rotonda de los Anzuelos. Los policías le dieron el alto policial, momento en que tiró el patín al suelo y emprendió su huida.

Una de las agentes que corría tras él comunicó por el equipo de transmisiones la dirección de huida para que el resto de patrullas tuvieran conocimiento y posteriormente su compañero informó que se había cambiado de ropa, y se había quitado el pantalón largo que portaba, quedándose en pantalón corto deportivo, intentando así despistar y zafarse de los policías.

A continuación, otro agente que se encontraba en las inmediaciones, observó a un varón con las mismas características en dirección a la salida a la pista de Silla, corriendo por la calzada. En ese momento le volvieron a dar el alto, haciendo caso omiso y persistiendo en su conducta de forma reiterada y grave, cruzando la autovía y saltando la medianera, poniendo en grave riesgo su propia vida y la de terceros que circulaban en ese momento por dicha carretera, así como también la de los agentes que corrían tras él.

Además, llegó a descolgarse de un puente quedando completamente suspendido en el aire sobre las vías ferroviarias, teniendo que ser auxiliado por uno de los policías para que no se precipitara al vacío.

El patinete era robado

Finalmente, tras una ardua labor de persecución, los agentes lograron interceptarlo, y pudieron comprobar que al mismo le constaba una requisitoria de búsqueda, detención y personación por malos tratos habituales en el ámbito familiar.

Por todo ello se procedió a su detención por los delitos de resistencia y desobediencia, incautándose también el patinete eléctrico que portaba al inicio, ya que tenía el número de serie rasgado y no pudo justificar la compra del mismo.