Síguenos en redes sociales:

Levante-EMV

Ver más galerías relacionadas

43

La huella de la tragedia: las imágenes de la 'zona cero' del incendio de Jarilla

45

Fotogalería | Así ha sido la evacuación de los vecinos de tres pueblos cacereños por el incendio en Jarilla

14

Muere una mujer en un incendio en Mérida

13

Golpe al narcotráfico en la C.Valenciana: Desarticulan una organización criminal que traficaba a nivel nacional

22

'Dinamita Montilla' y los peores 20 asesinos en serie que pusieron España en jaque

10

9M: Día de las Personas Desaparecidas | Nueve rostros que faltan este 2024 de los 6.000 desaparecidos sin causa aparente en España

5

Todo un arsenal de armas de guerra en un taller clandestino de Alicante

12

Un hombre se atrinchera en una casa del Cabanyal tras diparar a otro con una escopeta de perdigones

6

Las imágenes del accidente de autobús en Cádiz que deja tres muertos

6

Al menos 13 fallecidos y cuatro heridos en un incendio de una discoteca en Murcia

9

Imágenes del informe sobre el accidente del castillo hinchable de Mislata

7

Un hombre muere en un incendio de una caseta 'okupada' en Torrent

Descarrilamiento de un tren en Barcelona

Ver galería >

El accidente del tren de rodalies de la R4 en Gelida que ha descarrilado ha provocado un muerto, el maquinista del convoy, y cuatro heridos graves, así como 34 heridos de carácer más leve.

Ferran Nadeu

El accidente del tren de rodalies de la R4 en Gelida que ha descarrilado ha provocado un muerto, el maquinista del convoy, y cuatro heridos graves, así como 34 heridos de carácer más leve.

Ferran Nadeu

El accidente del tren de rodalies de la R4 en Gelida que ha descarrilado ha provocado un muerto, el maquinista del convoy, y cuatro heridos graves, así como 34 heridos de carácer más leve.

Ferran Nadeu

El accidente del tren de rodalies de la R4 en Gelida que ha descarrilado ha provocado un muerto, el maquinista del convoy, y cuatro heridos graves, así como 34 heridos de carácer más leve.

Ferran Nadeu

El accidente del tren de rodalies de la R4 en Gelida que ha descarrilado ha provocado un muerto, el maquinista del convoy, y cuatro heridos graves, así como 34 heridos de carácer más leve.

Ferran Nadeu

El accidente del tren de rodalies de la R4 en Gelida que ha descarrilado ha provocado un muerto, el maquinista del convoy, y cuatro heridos graves, así como 34 heridos de carácer más leve.

Ferran Nadeu

El accidente del tren de rodalies de la R4 en Gelida que ha descarrilado ha provocado un muerto, el maquinista del convoy, y cuatro heridos graves, así como 34 heridos de carácer más leve.

Ferran Nadeu

El accidente del tren de rodalies de la R4 en Gelida que ha descarrilado ha provocado un muerto, el maquinista del convoy, y cuatro heridos graves, así como 34 heridos de carácer más leve.

Ferran Nadeu

El accidente del tren de rodalies de la R4 en Gelida que ha descarrilado ha provocado un muerto, el maquinista del convoy, y cuatro heridos graves, así como 34 heridos de carácer más leve.

Ferran Nadeu

El accidente del tren de rodalies de la R4 en Gelida que ha descarrilado ha provocado un muerto, el maquinista del convoy, y cuatro heridos graves, así como 34 heridos de carácer más leve.

Ferran Nadeu

El accidente del tren de rodalies de la R4 en Gelida que ha descarrilado ha provocado un muerto, el maquinista del convoy, y cuatro heridos graves, así como 34 heridos de carácer más leve.

Ferran Nadeu

El accidente del tren de rodalies de la R4 en Gelida que ha descarrilado ha provocado un muerto, el maquinista del convoy, y cuatro heridos graves, así como 34 heridos de carácer más leve.

Ferran Nadeu

El accidente del tren de rodalies de la R4 en Gelida que ha descarrilado ha provocado un muerto, el maquinista del convoy, y cuatro heridos graves, así como 34 heridos de carácer más leve.

Ferran Nadeu

El accidente del tren de rodalies de la R4 en Gelida que ha descarrilado ha provocado un muerto, el maquinista del convoy, y cuatro heridos graves, así como 34 heridos de carácer más leve.

Ferran Nadeu

El accidente del tren de rodalies de la R4 en Gelida que ha descarrilado ha provocado un muerto, el maquinista del convoy, y cuatro heridos graves, así como 34 heridos de carácer más leve.

Ferran Nadeu

El accidente del tren de rodalies de la R4 en Gelida que ha descarrilado ha provocado un muerto, el maquinista del convoy, y cuatro heridos graves, así como 34 heridos de carácer más leve.

Ferran Nadeu

stats