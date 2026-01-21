Accidente de tren en Adamuz
La Guardia Civil investiga el bogie de un tren hallado cerca del accidente de Adamuz
El instituto armado tenía localizada esa pieza desde el pasado lunes a través de sistema de infografía forense 3D que se obtienen de drones
T.Domínguez.
La Guardia Civil investiga la pieza del eje de un tren encontrada cerca del lugar del accidente ferroviario de Adamuz del pasado domingo, cuando un Iryo que circulaba hacia Madrid procedente de Málaga descarriló e impactó contra un Alvia que viajaba desde la capital en dirección a Huelva.
Localizada por la Guardia Civil el lunes
Fuentes consultadas por EFE han precisado que la Guardia Civil tenía localizada esa pieza desde el pasado lunes a través de sistema de infografía forense 3D que se obtiene de drones. De hecho, el Equipo Central de Inspecciones Oculares ha realizado la identificación y reseña, pero debido a su volumen y peso, se ha dejado en el lugar del hallazgo, ha informado el instituto armado. Y subraya que una de "las cientos de evidencias" que se están recopilando en el lugar.
De todos modos, según la Guardia Civil, el análisis técnico lo realiza la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).
Publicación del New York Times
En un primer momento, trascendió que esta pieza había sido localizada y fotografiada por un periodista de ‘The New York Times’, que a su vez informaba que este elemento clave en la investigación se encontraba en una zona no acordonada por las fuerzas de seguridad que trabajan en la zona cero del accidente de Adamuz y "medio sumergida en un arroyo que fluía por un barranco empinado a 275 metros de la vía".
Este extremo, sin embargo, ha sido desmentido por la Guardia Civil. Fuentes del instituto armado, consultadas por Europa Press, han aclarado que efectivamente se trata de la pieza fotografiada y publicada por el periódico estadounidense, pero que esta ya había sido localizada por los agentes de la Guardia Civil en el terreno a través de su sistema de este sistema de infografía forense.
