Qué son los bogies de los trenes y por qué son clave para esclarecer el accidente de Adamuz.

El grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), que ha dejado hasta el momento 43 víctimas mortales, ha abierto una compleja investigación técnica en la que cada componente del tren y de la infraestructura está siendo analizado al detalle. Entre todos los elementos bajo examen, uno destaca por su importancia decisiva en la seguridad ferroviaria: los bogies.

Mientras la maquinaria pesada continúa trabajando en la zona del siniestro, con grúas de gran tonelaje preparadas para retirar los convoyes descarrilados, los investigadores tratan de aclarar qué falló exactamente. La Guardia Civil ha ordenado la inmovilización del sexto vagón del tren de alta velocidad Iryo con el objetivo de estudiar en profundidad el estado de uno de sus bogies, considerado una posible pieza clave para reconstruir lo ocurrido.

Lucía Feijoo Viera

Qué es un bogie y para qué sirve

Los bogies son estructuras metálicas situadas bajo cada coche del tren, invisibles para el viajero pero absolutamente esenciales para una circulación segura. Actúan como un chasis independiente sobre el que se montan las ruedas y gran parte de los sistemas mecánicos del vehículo ferroviario.

Entre sus funciones principales se encuentran el soporte del peso de la carrocería, la transmisión del esfuerzo del motor a las ruedas, la absorción de vibraciones e impactos durante el recorrido y la correcta alineación del tren sobre la vía. Además, los bogies permiten que los coches giren de forma controlada en las curvas, evitando tensiones excesivas, tanto en el convoy como en los raíles, y colaboran activamente en el sistema de frenado.

Desde el punto de vista técnico, un bogie está compuesto por ejes y ruedas, elementos laterales de soporte, muelles y sistemas de suspensión, engranajes de transmisión y equipos de frenado diseñados para garantizar una desaceleración progresiva y segura, incluso si el tren circula a mucha velocidad.

Imagen del bogie del tren Iryo accidentado en Adamuz, en una captura del New York Times / NEW YORK TIMES / Finbarr O’Reilly

Ingeniería de precisión bajo el tren

En definitiva, los bogies son responsables directos de que millones de personas viajen cada día en tren con seguridad. Su correcto funcionamiento permite que los convoyes mantengan la estabilidad, afronten curvas cerradas y respondan eficazmente en situaciones críticas.

Por eso, en accidentes como el de Adamuz, estas estructuras ocultas bajo la carrocería se convierten en protagonistas silenciosos de la investigación. De su análisis detallado dependerá en buena parte esclarecer qué ocurrió y cómo evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.

Sara Fernández

El papel de los bogies en el accidente de Adamuz

En el caso concreto de Adamuz, una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a un posible problema en el bogie del sexto vagón. Según fuentes de la investigación, se estudia si este elemento pudo interactuar de forma anómala con una aguja (el mecanismo que permite a los trenes cambiar de vía), provocando el descarrilamiento.

Esta línea de investigación se analiza en paralelo a otra gran incógnita del accidente: la aparición de un tramo de vía rota. Los expertos tratan de determinar si la fractura del carril fue la causa inicial del siniestro o si, por el contrario, se produjo como consecuencia del impacto tras el descarrilamiento.

Las opiniones técnicas coinciden en que ambas posibilidades deben estudiarse con cautela. Especialistas en conducción ferroviaria e ingenieros señalan que podría haberse producido un defecto previo en la vía o en la rodadura del tren, o incluso que la rotura se originara justo en el momento del paso del convoy. Otros expertos apuntan a que el aspecto del carril dañado sugiere un impacto violento, lo que reforzaría la hipótesis de un descarrilamiento previo.

En este contexto, el análisis del bogie resulta fundamental: solo un fallo grave en este sistema o una posición anómala de sus componentes podría llegar a arrancar un tramo de vía de su emplazamiento original.