Otro accidente ferroviario
Varios heridos en el choque de un tren de pasajeros contra una grúa en Cartagena
El accidente se ha producido a la altura de la parada de 'Los partidarios', entre Alumbres y La Unión
Alba Marqués
Murcia
El choque de un tren de pasajeros de la línea Cartagena-Los Nietos contra una grúa en Alumbres ha dejado diversos heridos leves. Un amplio dispositivo de emergencias se ha desplegado este jueves en la zona del accidente, ocurrido sobre las 12.00 horas.
La colisión entre la grúa y el cercanías de FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha) ha ocurrido a mediodía a la altura de la parada de 'Los partidarios', entre la diputación cartagenera de Alumbres y el municipio de La Unión.
Por el momento se desconocen las causas del accidente y el número total de heridos tras el choque.
