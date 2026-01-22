Ingiere 102 cápsulas con heroína para tratar de introducir más de un kilo de droga por el aeropuerto de Manises

Perfectamente selladas y envueltas herméticamente para protegerlas de humedades y olores, garantizar que lleguen a su destino eludiendo los controles policiales y evitando, además, los graves riesgos para la salud a los que estaba expuesto. Así se encontraban las 102 cápsulas con heroína que un pasajero ingirió para tratar de introducirlas en España, a través del aeropuerto de Manises, ocultas en el interior de su organismo. La Policía Nacional ha detenido en el aeródromo valenciano a la 'mula', como se conoce coloquialmente a las personas que acceden a transportar las sustancias, poniendo en riesgo su libertad y hasta su vida, a quien se le acusa de un delito de tráfico de drogas.

Los hechos sucedieron hace unos días, el pasado 12 de enero, aunque no ha trascendido hasta ahora, cuando la Policía Nacional , a través de un comunicado, ha informado de la detención de un hombre de 37 años en el aeropuerto de València que viajaba con droga dentro de su organismo. El arrestado fue identificado por los agentes que, previamente, habían sido alertados de la inminente llegada de un pasajero procedente de un vuelo de Amsterdam, del que se tenía la sospecha que pudiera estar portando sustancias estupefacientes.

Más de un kilo de heroína

Al aterrizar el vuelo en el que viajaba el sospechoso, los policías lo identificaron y lo trasladaron a una sala, donde confirmó lo que hasta ese momento eran sospechas. El hombre confesó que había ingerido varias cápsulas de droga con la intención de introducirlas en València eludiendo los controles policiales. De ahí que procedieran a su traslado a un centro hospitalario, donde los médicos que le realizaron pruebas radiológicas confirmaron que en el interior de su organismo había numerosas cápsulas de heroína.

En concreto, el traficante había ingerido 102 cápsulas, con un peso total de 1.140 gramos, según detalla la Jefatura Superior de Policía de València . La droga fue recuperada bajo supervisión sanitaria debido al grave riesgo que este tipo de prácticas supone para la salud del portador. De hecho, la policía ha informado en reiteradas ocasiones que si una de esas cápsulas revienta en el estómago de una mula, es cuestión de segundos que esa persona muera. "Minutos como mucho".

Las cápsulas que contenían la droga estaban envueltas en un tipo de envase que evita que los ácidos del estómago la descompongan. Aunque no se trata de un hecho insólito, pues este método es muy habitual y conocido por la policía, se trata de un hallazgo insólito tanto por la cantidad de droga como por el número de cápsulas que había ingerido, superior a la media.

Del aeropuerto... a prisión

Por estos hechos, el pasajero fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública. Tras pasar a disposición judicial, un Juzgado de Instrucción en funciones de guardia acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Mientras, la Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos y la posible implicación de otras personas.