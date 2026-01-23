Los presuntos narcos de Sky, absueltos por un tecnicismo procesal

Los 14 acusados de importar 1.650 kilos de cocaína en dos contenedores llegados al Puerto de València -hay otros tres acusados, pero uno está fugado y los otros dos restantes, fallecidos-, apresados a través de los mensajes de Sky ECC que supuestamente se cruzaron en 2020 para introducir la droga en València, se han salido con la suya, de momento, y la Audiencia Provincial de Valencia los ha absuelto de los 167 años de cárcel a los que se enfrentaban, pena que solicitaba para todos ellos el fiscal antidroga de València.

A pesar de los miles de mensajes que se cruzaron entre ellos a través de un sistema de telefonía que prometía opacidad absoluta, con fechas, fotos y todo tipo de detalles que los incriminaba, prueba en la que prácticamente se sustentaba la acusación, y que evidenciaba que son estos acusados y no otros quienes estaban detrás de la importanción de la droga, la sentencia, dictada por el Tribunal de la Sección Tercera, no ha tenido en cuenta dicha prueba al no haber tenido las defensas acceso a la evidencia original.

La piedra angular de las defensas

Precisamente, conseguir la nulidad de esta prueba fundamental fue durante todo el juicio la piedra angular de los abogados de los acusados, representados por buena parte de los primeras espadas en el sector de la defensa de los narcotraficantes valencianos de primer nivel: Miguel Ferrer, Patricia Cogollos, Julio Sánchez, Juan Carlos Navarro, Andrés Zapata, Vicente Boluda, Miguel Ángel Vilata y Francisco Vicente Martínez. Discutían, además, la validez misma del proceso aludiendo a que no se respetaron los plazos de prescripción.

Sin embargo, en su informe, el fiscal especial antidroga defendía que en esta causa no se ha vulnerado ningún derecho fundamental de ninguno de los acusados porque, afirmaba, no se han intervenido las comunicaciones a nadie, ya que esos mensajes presuntamente incriminatorios son interceptados en Francia, donde se alojaba el servidor de Sky, con todas las garantías que exige la ley de ese país, mientras que lo que llega a España es ya una mera prueba documental fruto, además, "de un hallazgo casual.

Los narcos más poderosos... y escurridizos

Entre los acusados en esta causa que, de momento, se ha cerrado con la absolución de todos los implicados, figuran dos de los presuntos narcos más escurridizos y poderosos de cuantos operan en territorio valenciano: Onofre G. R., dueño de un conocido gimnasio de Quart de Poblet frecuentado por policías, guardias civiles, vigilantes y soldados; y Fernando M. S., quien cumple actualmente los 19 años de cárcel impuestos por un alijo de 60 kilos de cocaína interceptado en octubre de 2008 en la operación Gorrión, en cuya trama había dos guardias civiles implicados.

Ambos figuran en el escrito de acusación del fiscal antidroga de València como los jefes de la organización que, a finales de agosto de 2020, cuando el resto de los mortales aún trataba de incluir en su diccionario las palabras pandemia y coronavirus, lograba introducir en el Puerto de València 1.650 kilos de cocaína llegados en dos contenedores, de los que se dejaron por llevar algo más de 117.

Cuando Aduanas y la Guardia Civil se los encontraron, a la mañana siguiente, abandonados en lo que parecía ser parte de un gancho perdido (alijos camuflados en bolsas en cargas de mercancía legal sin conocimiento de los propietarios de esta), tenían la certeza de que era obra de Onofre y su gente, pero no había manera de probarlo. Tampoco intuyeron que el cargamento original era 14 veces mayor que esa cantidad recuperada.

Las fotos de Sky

Hasta que, casi dos años después, llegaron los mensajes de Sky, aplicación encriptada en la que usaban sobrenombres y se sentían tan a salvo que incluso se mandaban fotos posando con dinero o ‘ladrillos’ de cocaína almacenados en lo que resultó ser, afirma la Guardia Civil, el garaje del culturista de Quart en su chalé de Manises.

El resultado de esa investigación , llevada a cabo por la unidad de blanqueo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA)de València, fue la detención, en mayo de 2022, de 17 presuntos traficantes, con Fernando M. S. (Darwin, en Sky), planificador del envío y negociador en Colombia del precio y la cuantía que iban a traer, y Onofre G. R. (Brutus en los mensajes), responsable de la operación de rescate de la droga una vez llegada al puerto, como máximos responsables de la trama.

Por debajo de ellos dos, los seis hombres de confianza del primero, los cuatro rescatadores del segundo y cinco camioneros contratados para la extracción de los bolsones con cocaína. Contra dos de los camioneros finalmente no hay acusación porque fallecieron durante la instrucción de la causa. El resto han conseguido, de momento, eludir su entrada a prisión -por esta causa- ya que la sentencia, que se puede recurrir, los absuelve de todos los cargos que se les imputaban por esta trama.

Los acusados lo negaron todo

Tal como estaba previsto, durante sus respectivas declaraciones, los acusados negaron su implicación en los hechos, la autoría de los mensajes e incluso haber utilizado Sky, disponer de un terminal con esa aplicación o ser dueños de los pines y de los sobrenombres que se les atribuyen. De los 14, dos se acogieron a su derecho a no declarar y los 12 restantes solo respondieron cada uno a su abogado.

Después, el fiscal realizó una leve modificación en su escrito y las ocho defensas, encabezadas por Ferrer, pidieron la nulidad de la causa e impugnaron todos los atestados y escritos judiciales posteriores a la OEI por considerar ilegítima la prueba, esto es, los mensajes de Sky dadas las, a su juicio, graves irregularidades en el proceso de descarga de los datos.