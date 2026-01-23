El negocio ilegal del padrón en València: obtienen 26.000 euros en empadronamientos falsos a extranjeros

Empadronaban a personas en situación irregular en domicilios ajenos en los que no llegaban a residir nunca. Lo hacían sin consentimiento ni conocimiento del legítimo propietario de las viviendas. A cambio, pedían el pago de una tarifa que renovaban cada año. Así operaban los dos jóvenes que habían convertido el padrón municipal en una puerta falsa para regularizar la situación administrativa de ciudadanos extranjeros, favoreciendo la inmigración ilegal.

Los hechos llevan sucediendo, al menos, desde 2022, aunque no ha trascendido hasta ahora, cuando la Policía Nacional , a través de un comunicado, ha informado de la detención de los dos presuntos autores. Se trata de dos jóvenes de 23 y 25 años de edad, a los que se les acusa de los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal.

Diez personas en una casa

Según informa la Jefatura Superior de Policía de València, los arrestados empadronaban a ciudadanos extranjeros en situación irregular en dos viviendas de una misma finca de las que no eran propietarios y en las que estas personas nunca llegaron a residir, todo ello, además, sin el consentimiento del dueño de los inmuebles.

Fue a raíz de una denuncia presentada en el mes de octubre cuando los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras pusieron en marcha la investigación. En ella, una mujer alertaba a los policías que había comprobado que no podía empadronarse en la vivienda en la que residía, propiedad de su padre, porque en el domicilio constaban inscritas hasta diez personas desconocidas que jamás habían vivido allí.

Las primeras gestiones permitieron a los agentes constatar que tanto en esa vivienda como en otra de la misma finca, también propiedad del padre de la denunciante, se habían empadronado desde el año 2022 alrededor de 30 personas de origen extranjero por periodos mínimos de un año.

750 euros al año

Según descubrieron durante las pesquisas, los ciudadanos empadronados habrían pagado unos 750 euros anuales a los dos detenidos a cambio de contratos de alquiler, que posteriormente eran presentados ante el Padrón Municipal para formalizar la inscripción. De este modo, los investigados llegaron a obtener un beneficio económico total de 26.250 euros.

Los agentes comprobaron además que los contratos de arrendamiento utilizados eran falsos y se empleaban para tramitar empadronamientos fraudulentos de personas extranjeras en situación de vulnerabilidad administrativa. Gracias a esos certificados del padrón, los empadronados podían consolidar derechos de residencia en España y acceder a tarjetas sanitarias u otros beneficios.

En libertad con cargos

Una vez identificados plenamente, los dos hombres fueron detenidos como presuntos responsables de los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. Los arrestados, uno de ellos con antecedentes policiales, quedaron en libertad tras prestar declaración ante la autoridad judicial.

La Policía Nacional detuvo a los dos jóvenes implicados en esta trama. / Policía Nacional

Así con todo, el magistrado, en funciones de guardia, acordó como medida cautelar la obligación de que ambos detenidos comparezcan ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.