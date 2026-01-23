Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LA RIBERA

Coches de alta gama y casas de lujo: la vida a todo tren de un clan familiar dedicado a la venta de drogas

La Guardia Civil detiene a seis miembros de una familia en Alzira, Cullera y Nàquera dedicados a la plantación y distribución de marihuana, cocaína y setas alucinógenas

Los acusados reinvertían las ganancias que obtenían de la venta de la droga en bienes de alto nivel y acumulaban un patrimonio de más de 1,7 millones de euros

Guardia Civil

Abraham Pérez

Abraham Pérez

València

Vivían como si el dinero no fuera un problema. Coches de alta gama, viviendas en zonas exclusivas y joyas de lujo, todo ello sin tener ninguna actividad laboral conocida. Detrás de ese tren de vida, la Guardia Civil ha destapado un entramado familiar dedicado al cultivo y distribución de drogas que operaba desde varios puntos de las comarcas de la Ribera y Camp de Túria.

La operación, bautizada como Zander y desarrollada por agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Tavernes de la Valldigna, se ha saldado con seis personas detenidas en Alzira, Cullera y Nàquera. Todas ellas están acusadas de cultivar y vender marihuana, cocaína y setas alucinógenas, además de blanquear los beneficios obtenidos.

Reinvertían en bienes de alto valor

La investigación arrancó tras las sospechas sobre una vivienda de Alzira presuntamente vinculada al tráfico de drogas. Las primeras comprobaciones confirmaron que no se trataba de un caso aislado, sino de un grupo organizado con vínculos familiares, que llevaba años operando y reinvirtiendo las ganancias en bienes de alto valor para dar apariencia de legalidad.

Las pesquisas permitieron a los agentes constatar la existencia de un entramado criminal perfectamente estructurado. El grupo se dedicaba al cultivo intensivo de marihuana, así como a la distribución de otras sustancias como cocaína y setas alucinógenas. Parte del dinero obtenido se destinaba a la compra de inmuebles, vehículos, joyas y accesorios de marcas de lujo, al tiempo que realizaban maniobras para ocultar el origen ilícito del capital.

Patrimonio millonario

El operativo culminó con ocho registros simultáneos en Alzira, Cullera, Nàquera y Dénia: seis domicilios, un establecimiento comercial y una embarcación de recreo. En el transcurso de las actuaciones se localizaron dos plantaciones de marihuana con unas 800 plantas, una de ellas equipada con placas solares para abastecer de electricidad el cultivo y evitar levantar sospechas por el consumo energético.

Además, los agentes intervinieron 121.000 euros en efectivo, 150 kilos de setas alucinógenas, 290 gramos de cocaína, cuatro armas largas, siete vehículos -cuatro de ellos de alta gama-, dos motocicletas, una embarcación de recreo y numerosas joyas y artículos de lujo. El valor del patrimonio acumulado por los detenidos asciende a cerca de 1,7 millones de euros.

Dos de ellos, a prisión

Los arrestados son cinco hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 34 y los 61 años, todos de nacionalidad española. Se les imputan delitos de cultivo, elaboración y tráfico de drogas, organización criminal y blanqueo de capitales.

Tras pasar a disposición judicial, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Alzira, donde fueron remitidas las diligencias, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos de ellos.

TEMAS

