La búsqueda del velero desaparecido en aguas alicantinas entra en fase crítica tras una semana a la deriva

Salvamento Marítimo continúa buscando al velero Admirante, desaparecido desde el pasado 15 de enero, cuando partió del puerto de Gandia rumbo al de Guardamar del Segura, en Alicante. Su ubicación continúa siendo un misterio para los equipos de Salvamento y de la Guardia Civil que desde hace una semana trabajan sin descanso en un operativo que se está llevando a cabo por mar y por aire. Un operativo que entra en una fase crítica al cumplir una semana sin obtener resultados y no hallar ningún tipo de pista, ni de la embarcación, ni de la única persona que viajaba a bordo, un hombre de 69 años con escasos conocimientos de navegación.

Las últimas informaciones lo situaban "cerca de Benidorm". Así lo intuía el tripulante, y así se lo trasladó a su mujer, durante una conversación que mantuvieron ese jueves por la noche. Esa fue la última vez que hablaron. Al mediodía del viernes, la mujer acudía a la comandancia de la Guardia Civil de Gandia para denunciar su desaparición ante la ausencia de noticias. En ese momento se movilizaron los primeros medios. Sin embargo, todas las alertas saltaban la noche de ese mismo viernes, sobre las 22.00 horas, cuando el desaparecido logró contactar con el servicio de Emergencias 112 para pedir auxilio.

En esa última comunicación el hombre informó que se había quedado a la deriva, y que la única manera de comunicarse era su teléfono móvil. Se había quedado sin batería en el motor y no tenía radio. En ningún momento indicó que el velero tuviera una vía de agua. Sí que informó que había echado el ancla para evitar el desplazamiento y que la embarcación contaba con bengalas y chaleco salvavidas. No pudo dar su posición concreta porque la llamada se cortó. Se había quedado sin batería en el teléfono móvil, quedando completamente aislado en mitad del mar.

Desde ese mismo viernes tanto Salvamento Marítimo como la Guardia Civil ha movilizado numerosos medios para tratar de localizar la embarcación por mar y por aire. Durante seis intensas jornadas, los efectivos han peinado toda la zona costera alicantina sin conseguir cuadrar su ubicación. Con el paso de los días, el dispositivo, inicialmente costero y enfocado en la zona de Benidorm, amplió el perímetro hacia el norte y el sur de la provincia en un radio cada vez más extenso, que en los días posteriores se ha ido ampliando hasta el litoral de la Región de Murcia.

Tras siete días sin obtener ningún tipo de resultado, el operativo entra en una fase crítica donde las probabilidades se reducen cada vez más con el paso del tiempo. Sin embargo, desde Salvamento insisten en que todavía hay esperanzas de localizar la embarcación, cuyo paradero continúa siendo una incógnita. Así, además de los medios movilizados por la Guardia Civil y Cruz Roja, el avión Sasemar 308 de Salvamento Marítimo, una aeronave con mayor alcance visual, ha rastreado desde primera hora nuevas zonas de las aguas de Alicante hasta cubrir toda la zona de responsabilidad de España. Es decir, hasta alcanzar el radio que pasa a ser competencia de Algeria, donde podría haber sido arrastrada la embarcación por el temporal marítimo provocado por la borrasca Harry.

Asímismo, y para añadir más ojos a la búsqueda, Salvamento ha emitido nuevos avisos a navegantes para que cualquier embarcación pueda informar de la situación. Este jueves la búsqueda se volvió a cerrar sin obtener resultados. Así, los trabajos se retomarán este viernes, cuando está previsto rastrear nuevas zonas con la esperanza de encontrar algún vestigio de la embarcación que ya cumple una semana a la deriva.