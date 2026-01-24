Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Violencia machista

Asesinada una mujer en Málaga y se entrega el supuesto autor del crimen

Imagen de recurso de la Policía Nacional.

EFE

Málaga

Una mujer, que se encontraba en el sistema Viogen, ha sido asesinada este sábado en Alhaurín el Grande, en Málaga, y el presunto autor de los hechos se ha entregado en la prisión de Alhaurín de la Torre, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

El suceso ha ocurrido sobre las 11:40 horas, cuando los servicios de emergencias han recibido una llamada de una persona que escuchaba a su vecina pidiendo ayuda.

