Estafa más de 7.000 euros usando tarjetas robadas en un centro comercial de Valencia

La Guardia Civil ha detenido a una mujer en un centro comercial de la provincia de Valencia por estafar más de 7000 euros a través de compras mediante un terminal móvil y con diferentes tarjetas de crédito.

Agentes de la Guardia Civil acudieron al centro comercial tras recibir un aviso por una compra considerada sospechosa en una tienda de libros, electrónica, música y vídeo. En un primer momento, se informó de la adquisición de tarjetas SIM por un importe de 800 euros. Posteriormente, se comprobó que se trataba de tarjetas regalo y virtuales para uso en comercios y plataformas online.

Los vigilantes indicaron que la autora de las compras había abandonado el lugar, constatándose además que el día anterior había realizado operaciones similares por valor de 6.600 euros. Todas las compras se efectuaron mediante un terminal móvil y con distintas tarjetas de crédito.

La mujer, de nacionalidad china, fue finalmente interceptada por personal de seguridad en el mismo centro comercial. Manifestó que actuaba por encargo de un tercero contactado a través de aplicaciones chinas, utilizando tarjetas que no eran de su titularidad a cambio de una compensación económica.

Ante los indicios existentes, fue detenida una mujer de nacionalidad china y 30 años de edad por un presunto delito de estafa continuada, interviniéndose tres teléfonos móviles.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto de Aldaia.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Torrent.