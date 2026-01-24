Galicia
Un hombre dispara en la calle y se atrinchera en un edificio de A Coruña
Un negociador de la Policía Nacional logró que se rindiese poco antes de las 16.00 horas
José Manuel Gutiérrez
A Coruña
Un hombre efectuó varios disparos en la calle Vila de Cee, en el barrio del Agra do Orzán de A Coruña, y posteriormente se atrincheró en la vivienda en la que reside en ese lugar hasta poco antes de las 16.00 horas.
Los tiros fueron a parar a un edificio de la calle Comercio frente al suyo, entre el tercer y cuarto piso.
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía se desplazaron al lugar, al igual que un negociador que fue el que logró que el hombre se rindiese poco antes de las 16.00 horas.
Algunas fuentes apuntan a que el hombre mantiene un conflicto con una persona que vive en la misma calle.
- Tres horas en un Iryo con destino València: 'La maquinista nos avisó del estado de las infraestructuras
- Un tren de Ouigo Madrid-Valencia sufre dos paradas y acumula una hora de retraso
- Vivir embotellado como pasajero en un AVE a Valencia: "Perdí la noción del tiempo"
- Cierran el hotel ilegal del histórico Edificio Roca en València
- Nieve, frío y viento en la Comunitat Valenciana: la Aemet activa el aviso amarillo para este fin de semana
- Borrasca Ingrid en Valencia: Un chorro polar traerá nieve a estos puntos
- Dimite la alcaldesa del pueblo más pequeño de España: la segunda en la zona cero de la dana
- Heridos dos niños de 2 y 5 años tras ser atropellados por sendos vehículos en Torrent y València