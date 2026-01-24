Incendio
Un hombre resulta herido tras sufrir tras sufrir quemaduras en un incendio en València
El herido de 27 años ha sido trasladado al Hospital La Fe
Un hombre de 27 años de edad ha sido trasladado al hospital por quemaduras tras un incendio declarado en la ciudad de València, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
El herido, que presentaba quemaduras, ha sido estabilizado 'in situ' por los servicios desplazados hasta el lugar del siniestro y, posteriormente, ha sido trasladado al Hospital La Fe de Valencia por una unidad del SAMU.
El aviso se ha notificado a las 18.15 horas y, hasta el lugar del suceso, el CICU ha movilizado dos unidades del SAMU y una unidad SVB.
