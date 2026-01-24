Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Iryo ValenciaAccidente tren AdamuzTiempo fin de semanaFichaje GuidoNarcos SkyToldo de la VirgenHotel ilegal ValenciaPodcast
instagramlinkedin

Un incendio en un piso de València deja un muerto y varios heridos

El fuego ha tenido lugar en una vivienda de la calle Escriptor Joan Fuster de la ciudad - Ha sido necesario desalojar a 23 vecinos

La vivienda afectada por el incendio en la calle Escriptor Joan Fuster

La vivienda afectada por el incendio en la calle Escriptor Joan Fuster / Fernando Bustamante

Marina Falcó

Marina Falcó

València

Una persona ha fallecido esta mañana a causa de un incendio en una vivienda de la calle Joan Fuster número 6 de la ciudad de València. Según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Levante-EMV, una llamada alertaba a las 9.15 horas de este sábado de que las llamas estaban devorando uno de los pisos del edificio de este barrio de Tres Forques.

Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de Policía Nacional, Policía Local y Bomberos para sofocar el incendio que además, habría dejado varios heridos por inhalación de humo que han sido trasladados a diferentes hospitales de la ciudad, entre ellos al Doctor Peset y La Fe.

Por el momento se desconocen las causas que han provocado las llamas pero la Policía Científica ya se encuentra investigando el origen del fuego.

Noticias relacionadas

Información en ampliación

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents