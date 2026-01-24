Un incendio en un piso de València deja un muerto y varios heridos

Una persona ha fallecido esta mañana a causa de un incendio en una vivienda de la calle Joan Fuster número 6 de la ciudad de València. Según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Levante-EMV, una llamada alertaba a las 9.15 horas de este sábado de que las llamas estaban devorando uno de los pisos del edificio de este barrio de Tres Forques.

Ubicación del incendio de hoy en València

Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de Policía Nacional, Policía Local y Bomberos para sofocar el incendio que además, habría dejado varios heridos por inhalación de humo que han sido trasladados a diferentes hospitales de la ciudad, entre ellos al Doctor Peset y La Fe.

Por el momento se desconocen las causas que han provocado las llamas pero la Policía Científica ya se encuentra investigando el origen del fuego.

Noticias relacionadas

Información en ampliación