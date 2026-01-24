Muere una conductora de Alzira al chocar contra un jabalí en Tarragona

Una mujer de 30 años natural de Alzira falleció anoche en la N-340 a su paso por l'Ampolla (Tarragona) al chocar el vehículo que conducía con un jabalí.

Según ha informado este sábado el Servei Català del Trànsit (SCT), el accidente se produjo sobre las 21:30 horas de ayer viernes a la altura del kilómetro 1.101 de la N-340, cuando el vehículo colisionó con el jabalí, volcó y se salió de la vía.

A consecuencia del siniestro, falleció la conductora y única ocupante del vehículo, S.V.D., de 30 años, segunda víctima mortal desde principios de año en accidentes de tráfico en las carreteras interurbanas de Cataluña.

Noticias relacionadas

Cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y varias unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) acudieron al lugar del accidente.