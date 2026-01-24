Muere una conductora de Alzira al chocar contra un jabalí en Tarragona
El vehículo volcó y se salió de la vía en la N-340 a su paso por l'Ampolla
Efe
Una mujer de 30 años natural de Alzira falleció anoche en la N-340 a su paso por l'Ampolla (Tarragona) al chocar el vehículo que conducía con un jabalí.
Según ha informado este sábado el Servei Català del Trànsit (SCT), el accidente se produjo sobre las 21:30 horas de ayer viernes a la altura del kilómetro 1.101 de la N-340, cuando el vehículo colisionó con el jabalí, volcó y se salió de la vía.
A consecuencia del siniestro, falleció la conductora y única ocupante del vehículo, S.V.D., de 30 años, segunda víctima mortal desde principios de año en accidentes de tráfico en las carreteras interurbanas de Cataluña.
Cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y varias unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) acudieron al lugar del accidente.
- Tres horas en un Iryo con destino València: 'La maquinista nos avisó del estado de las infraestructuras
- Un tren de Ouigo Madrid-Valencia sufre dos paradas y acumula una hora de retraso
- Vivir embotellado como pasajero en un AVE a Valencia: "Perdí la noción del tiempo"
- Cierran el hotel ilegal del histórico Edificio Roca en València
- Nieve, frío y viento en la Comunitat Valenciana: la Aemet activa el aviso amarillo para este fin de semana
- Borrasca Ingrid en Valencia: Un chorro polar traerá nieve a estos puntos
- Dimite la alcaldesa del pueblo más pequeño de España: la segunda en la zona cero de la dana
- Heridos dos niños de 2 y 5 años tras ser atropellados por sendos vehículos en Torrent y València