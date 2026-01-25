Última hora
En Puigcerdà
Unos 35 heridos por un escape de monóxido de carbono en un polideportivo de Girona
Se ha desalojado preventivamente a unas 200 personas
Todos los heridos lo están de carácter leve
EP
Puigcerdà
Unas 35 personas están heridas leves por un escape de monóxido de carbono este domingo por la tarde en el Club Poliesportiu Puigcerdà (Girona), por lo que se ha desalojado preventivamente a unas 200 personas.
Los desalojados pasaron a una pista anexa para valorar su estado, y un menor leve ha sido trasladado al Hospital de la Cerdanya, informa el SEM en un mensaje de X.
El teléfono 112 recibió a las 17.22 el aviso del incidente y Bombers trasladó 5 dotaciones.
- Se entrega en Sueca para confesar que ha matado a un chico de 13 años, amigo de su hijo
- Vivir embotellado como pasajero en un AVE a Valencia: "Perdí la noción del tiempo"
- Después de la paliza y de la ducha fría, creo que se murió: pegó un fuerte suspiró y dejó caer la cabeza
- Un muerto y 19 heridos tras un incendio en un piso de València
- Tres horas en un Iryo con destino València: 'La maquinista nos avisó del estado de las infraestructuras
- Directo del temporal de viento en Valencia: carreteras cortadas y cancelación de actos
- El Roig Arena estrena la presentación de la falla Convento Jerusalén
- Hartos de las apps de citas: cómo y dónde se liga en València