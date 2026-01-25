Puebla de la Reina
Consternación en Badajoz por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba
La familia llevaba año y medio residiendo en la localidad y ha fallecido en la mañana de este domingo
El municipio pacense de Puebla de la Reina está en un profundo shock este domingo a causa del trágico fallecimiento de un niño de entre nueve y diez años tras atragantarse mientras desayunaba.
El suceso ha provocado una profunda consternación en la localidad y ha conmocionado a todos sus vecinos. Según ha podido saber este diario, ha tenido lugar en torno a las 9.30 horas en la vivienda donde residía junto a sus familiares de la calle Menéndez Pidal desde hace un año y medio. Previamente, había vivido en localidades cercanas como Palomas.
Hasta el lugar de los hechos han acudido efectivos de la Guardia Civil, así como ambulancias medicalizadas y un helicóptero, pero no han podido hacer nada para salvarle la vida tras asfixiarse por haberse atragantado con un trozo de carne del desayuno.
Puebla de la Reina, una localidad de apenas 689 habitantes, vive unos momentos de un pesar absoluto. Va a ser velado en el tanatorio de la propia localidad durante la jornada de este domingo entre la profunda tristeza por la muerte de un pequeño que era querido por sus vecinos.
- Se entrega en Sueca para confesar que ha matado a un chico de 13 años, amigo de su hijo
- Vivir embotellado como pasajero en un AVE a Valencia: "Perdí la noción del tiempo"
- Después de la paliza y de la ducha fría, creo que se murió: pegó un fuerte suspiró y dejó caer la cabeza
- Un muerto y 19 heridos tras un incendio en un piso de València
- Tres horas en un Iryo con destino València: 'La maquinista nos avisó del estado de las infraestructuras
- Directo del temporal de viento en Valencia: carreteras cortadas y cancelación de actos
- El Roig Arena estrena la presentación de la falla Convento Jerusalén
- Hartos de las apps de citas: cómo y dónde se liga en València