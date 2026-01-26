Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Suspendido el homenaje de Estado a las víctimas previsto en Huelva

Al menos 45 personas han perdido la vida y 22 están hospitalizadas, 5 de ellas en la UCI, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas del domingo de dos trenes que cubrían el trayecto Málaga-Puerta de Atocha y Madrid-Huelva

Imágenes de la intervención de la Guardia Civil en torno al Alvia siniestrado en Adamuz

Imágenes de la intervención de la Guardia Civil en torno al Alvia siniestrado en Adamuz

IGAT

Olaya González

José Luis Escudero

Madrid

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba) este domingo ha causado al menos 45 víctimas mortales y decenas de heridos, según fuentes de Guardia Civil y del 112 andaluz. Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, el accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

