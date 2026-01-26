Directo: Comienza el juicio por el crimen del canónigo de la Catedral de València

A media mañana del 23 de enero de 2024, el portero del 22 de la calle Avellanas, en el corazón mismo de la València más histórica, salió aterrado de la vivienda de la puerta 14. Acababa de encontrarse asesinado a Alfonso López Benito, canónigo emérito de la Catedral de València, de 81 años de edad, desnudo, con sangre en la boca y los ojos aún entreabiertos, tumbado boca arriba en la única cama -revuelta- que había en el piso que el Arzobispado de València le había cedido, con los brazos por fuera de la sábana que le cubría púdicamente el cuerpo. El conserje y un amigo de Alfonso López que había ido a la casa porque no le cogía el teléfono, llamaron desde el mismo rellano desesperados al 112 pidiendo ayuda.

Dos años y cuatro días después de ese hecho, comienza este lunes, 26 de enero, en la sala de jurado de la Ciudad de la Justicia de València el juicio contra el único detenido, acusado y procesado en relación con ese crimen, Miguel Tomás V. N., un sintecho de esos a los que la víctima solía llevar a su casa para mantener relaciones sexuales a cambio de algún dinero o de un plato de comida y un lugar para dormir una o dos noches como mucho.

La vista oral se prologará durante siete días, hasta el próximo 3 de febrero, y a punto ha estado de tener que aplazarse por falta de candidatos a jurado dado el elevado número de excusas justificadas.

La vista oral comienza, precisamente, con la selección definitiva de los once jurados, nueve titulares y dos suplentes, que conformarán el tribunal popular, con el magistrado Jose Antonio Mora Alarcón como presidente de la sala, que decidirá si Miguel Tomás V. N. es o no culpable del crimen, ya que no hay evidencia alguna de su presencia en la casa esa noche -ni su ADN, ni sus huellas han sido encontradas en la escena del crimen, ni su imagen quedó registrada en las seis cámaras de la zona que revisó la Policía Nacional, ni su teléfono se conectó al router del canónigo- y él ha mantenido, y sigue manteniendo, que el verdadero culpable del asesinato, un temporero colombiano llamado Manuel, sigue suelto.

La Fiscalía, representada por Antonio Gastaldi, tratará de convencerles de que Miguel Tomás pudo no estar en el piso, pero sí se puso de acuerdo con quien lo mató para que lo hiciera y lucrarse ambos con el dinero del cura, delito por el que pide 28 años de prisión.

Su abogado defensor, el penalista valenciano Jorge Carbó, por contra, les hablará a los jurados de esa carencia de evidencias incriminatorias y les asegurará que de lo único que es culpable el acusado es de haberse quedado con las tarjetas de Alfonso López y con su teléfono, y de haber utilizado todo ello para sacar 1.800 euros de la cuenta de Cajamar de la víctima en dos cajeros y cuatro extracciones, comprar un suéter y unas zapatillas de marca en El Corte Inglés y gastar una pequeña cantidad de dinero en comer y beber en bares baratos, en total, entre efectivo y compras, fueron 2.327,16 euros; traducido, se confiesa autor del delito de estafa, que es como se califica usar una tarjeta de otra persona, por el que considera justo que se condene a Miguel Tomás V. N. a tres años de cárcel.

Las espadas están en alto. El veredicto, la próxima semana, una vez que concluya el juicio, el próximo 2 de febrero si se cumple el guion. Ese día, el jurado recibirá el objeto del veredicto -la batería de preguntas con las que decidirán si el único acusdos es o no culpable- y se retirará a deliberar.