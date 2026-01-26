Juicio por el crimen del canónigo: "Le prometió 60 euros a un chico por sexo oral, pero solo le pagó 40"

El juicio contra Miguel Tomás V. N., el único detenido, acusado y procesado en relación con el crimen del canónigo emérito de la Catedral de València, Alfonso López Benito, encontrado asesinado en la cama del piso que le había cedido el Arzobispado de València en el número 22 de la calle Avellanas, en el corazón mismo de la València más histórica, ha arrancado este lunes en la sala de jurado de la Ciudad de la Justicia de València.

El jurado popular que juzgará al único acusado, un sintecho de esos a los que la víctima solía llevar a su casa para mantener relaciones sexuales a cambio de algún dinero o de un plato de comida y un lugar para dormir una o dos noches como mucho, lo integran nueve titulares -cinco hombres y cuatro mujeres- y dos suplentes -un hombre y una mujer-.

El proceso de selección ha comenzado a las 9.40 horas de esta mañana, con las excusas alegadas por un elevado número de candidatos -cinco excusas presentadas con antelación y siete, sobrevenidas- de las que han tenido que ser negadas dos para poder tener el número mínimo de candidatos -20- para celebrar con garantías la selección final del tribunal definitivo.

El acusado tuvo "participación directa y decisiva"

Con el tribunal popular ya constituido, el letrado de la Administración de Justicia de la sala de Jurado, Evaristo García, ha dado lectura a los escritos de la Fiscalía y de la defensa, y ahora es el primero, Antonio Gastaldi, quien se dirige al jurado para explicarle qué va a ocurrir a partir de este momento.

Gastaldi mantiene que el acusado estuvo ese día en la casa, que estuvo allí, que le facilitó la entrada al asesino, que se aprovechó de su dinero y que luego lo cogieron. "Lo probaremos sin fisura". Eso sí, vuelve a reiterar que "yo no digo que él le apretara el cuello, que es como lo mataron, pero sí que estuvo allí". Tuvo "pariticipacion directa, eficaz y decisiva, de una manera fundamental", asegura. Es un "autor o copartícipe necesario".

Asegura que las evidencias "son abrumadoras", dentro de esa estrategia para convencer a los jurados, pero él mismo dio marcha atrás en la calificación provisional de los hechos y redujo la participación del acusado de autor material a cooperador, o incluso a cómplice.

El responsable sigue en libertad

Apoyándose en una película para empezar a visibilizar lo que, a su juicio, ha sucedido en este caso, el abogado de la defensa, ejercida por el letrado Jorge Carbó, ha pedido que se respete la presunción de inocencia de su representado, recordando al jurado que es inocente mientras no se demuestre lo contrario. A este respecto, ha lamentado que en este caso "ha habido una investigación policial incompleta": "Primero encontraron al culpable y luego investigaremos para que cuadrase. De hecho, hubo hasta congratulaciones públicas anunciando 'ya tenemos al culpable 24 horas después del crimen. Hasta que empezó a hacer aguas esa tesis".

Carbó ha explicado al jurado que la policía intentó no una, sino hasta cuatro veces registrar la vivienda y el apartamento del Perelló del cura donde también llevaba a esos chicos vulnerables que buscaba en la calle para mantener relaciones sexuales, "y no encontraron nada que pruebe su presencia allí". Asimismo, ha advertido que durante las próximas sesiones, los miembros del tribunal "van a conocer una serie de costumbres que tenía el sacerdote", en alusión a esas prácticas sexuales del canónigo emérito, que son, ha reiterado, la clave que explica por qué la investigación policial y judicial "no ha sido todo lo objetiva y profunda que debería haber sido y que habría sido en otro caso", y desliza las posibles presiones por parte del arzobispado y su entorno para parar o limitar esa investigación.

"Lo que más nos duele es que el responsable no ha sido encontrado ni se ha hecho el esfuerzo necesario por encontrarlo", ha sentenciado Carbó.

La declaración del portero

Durante la primera sesión del juicio que se prolongará hasta el próximo 3 de febrero solo ha declarado un testigo: el portero de la finca del 22 de la calle Avellanas donde vivía el canónigo, quien ha relatado al milimetro esas prácticas sexuales de las que advertía el abogado de la defensa. A preguntas del fiscal, ha respondido que Alfonso López se instaló en el edificio a finales de 2017, y que vivía solo "pero esporádicamente había con él un señor rumano". Este le ayudaba con la tareas de llevar el coche, pero sobre todo, lo protegía: "Cuando tenía algun problema con los chicos que venían por el piso, hacía labores de amedrentarlos" "Decía: 'Mientras esté este aquí, se lo pensaran hacer algo", ha agregado.

El conseje ha destacado que durante el tiempo que vivió el canónigo en el edificio "era muy frecuente que subieran chicos. Hubo etapas de subir muchos chicos". En una última etapa, sospecha, les pidió que fueran cuando el conserje ya no estuviera "para que no coincidieran conmigo, porque el vecindario estaba harto y había problemas". "En su mayoría eran personas muy necesitadas. Visualmente se veía que tenían adicciones a drogas, decaídos·", ha recordado el testigo.

También ha relatado que alguno de los chicos que le visitaban le lelgaron a amenazar "porque podían pensar que no encubría esa situación, pero era todo lo contrario. Yo, como creyente, lo que me dolía mucho, era ver esta situación que se enquistaba y no se le ponía solución, y que lo estuviera haciendo un canónigo. Nos resultaba repugnante. A este respecto, ha relatado que en una ocasión "bajó un chico muy enfadado, porque decía que le había tocado el culo y que no podía ser, que era un sacerdote. Amenazó con matar a D. Alfonso y luego a mí".

En otra ocasión, ha añadido, "un chico negro salía llorando, y yo le pregunté. Era una actitud no violenta, de desesperación. Se le veía humillado. Me dijo que D.Alfonso le contrató un servicio sexual, que él aceptó por pura necesidad, y que le había prometido 60 euros, pero que solo le había dado 40". "Me contó que le había contratado para que se la chupara, y de los 60 prometidos solo le dio 40", rememora el testigo a preguntas del letrado del acusado.

Al acusado, asegura "no haberlo vuelto a ver desde verano" asegura. Y continúa: "A mi este señor no me levantó ninguna sospecha ni me hizo pensar que fuera a hacerle algo malo al canónigo". De hecho, afirma que, como mucho, lo vio "dos o tres veces por la finca, y la última vez en verano". El crimen fue cometido en enero.

Recibió un mensaje desde su móvil tras hallarlo muerto

Sobre el día que encontraron a Alfonso López muerto, ha señalado que esa mañana, recibió un mensaje desde el teléfono del cura que no le llamó la atención, porque "tenía bastante confianza conmigo" y no era extraño que le hablara o pidiera cosas. El mensaje lo recibió el martes, 23 de enero de 2024. "Sobre las 11.15 horas apareció un amigo del canónigo, que me decía que para él era como un hermano. Me dijo "Miguel, algo raro pasa, porque he quedado con Alfonso para algo importante y no me coge el teléfono".

"Yo le dije que le acompañaba al piso. Subimos los dos. Llamé dos veces al timbre y al ver que no contestaba, metí la llave, abrí la puerta y me di cuenta de que no estaba echada la llave. Supe que algo había pasado, porque era muy desconfiado. De hecho, cuando algun chico pasaba la noche con él y él se iba a dar misa a la catedral, los dejaba encerrados. Me decía que tenía miedo a que le robaran y me pidió que yo los controlara. Y le dije que no, que eso no estaba en mis funciones y que no estaba bien encerrar a la gente".

"Cuando entré, miré hacia la izquierda, su habitación y vi claramente por su cara que estaba muerto. La cama estaba como revuelta, usada. No llegué ni a tocarlo, por supuesto. Salí hacia fuera y en ese momento, en el rellano, llegó un segundo mensaje diciendo "Miguel, está todo bien". Imagínense, acabar de ver a una persona muerta y recibir un mensaje de esa persona... Tanto el amigo como yo empezamos a gritar, muy nerviosos, y enseguida llamamos al 112 o al 091 y me bajé para comunicárselo al presidente de la comunidad. Ya partir de ahí ya fue todo caótico... Empezó a llegar la policía, los periodistas" "Estaba como una especie de momia, con la boca abierta", describe a preguntas del fiscal.

"Tenía un carácter jodido"

El conserje ha relatado que Alfonso López era una persona que apenas recibía visitas porque tenía un caracter complicado. "Normalmente no iba nadie a verle. No solían ir ni familiares ni gente del arzobispado o de la catedral. Muchas veces venía hablando mal del arzobispado. Decía que eran unos trepas y que no le daban el trato que él merecía. Había vecinos que se quejaban en la pandemia porque él se negaba a llevar mascarilla, y cuando yo se lo decía, me contestaba que 'ningún hijo de puta me va a poner un bozal en la boca; ni Pedro Sánchez ni nadie'. Tenía un carácter jodido". Así con todo, reconoce que se llevaba bien con el canónigo "a pesar del asco que me daba lo que hacía".

La advertencia de una vecina: "Praparáos"

"Los últimos días, antes del crimen, me contó muy emocionado y efusivo que estaba esperando a que llegara un chico de fuera. Él solía ir a buscar los a sitios como la estación de autobuses, buscaba a los más vulnerables. Lo contaba como si se le estuviera deshaciendo un caramelo en la boca. Me dijo que le había hecho un ingreso por Correos, y que venía de la otra parte de España. Lo contaba comosi hubiera quedado con un sexsimbol". El conserje no llegó a cruzarse con ese chico, con un alto grado de discapacidad, y que sí llegó a venir. De hecho, pasó las últimas horas con él antes de ser asesinado.

Antes de vivir ahí, el canónigo residía en la calle Gobernador Viejo. "Cuando iba a venir a vivir a la calle Avellanas, vino una vecina de esa finca, que es my religiosa, y espantada me dijo que nos preparáramos, porque el canónigo que venía le gustaban los chicos y los llevaba constantemente a casa. Yo al principio tuve miedo, porque en la finca teníamos en ese momento a dos o tres menores, y yo creí que era un tema de pederastia, pero no, le gustaban adultos, lo más necesitados posible", ha concluido su declaración el primer testigo, que ha vuelto a dibujar, con pelos y señales, al canónigo y sus constumbres sexuales.

Tras su declaración, el magistrado ha dadp por concluida esta primera sesión del juicio y emplaza al jurado a continuar mañana, a las diez de la mañana. El acusado, que ha estado atento y tranquilo en toda la sesión, ha sido conducido por la policía a los calabozos, para ser llevado a la cárcel de Picassent, desde donde será traído cada día mientras dure este esperado juicio.