Fallece un hombre tras el desprendimiento de una gran roca sobre una vivienda en Menorca

Un varón de unos 65 años ha fallecido y una mujer ha resultado herida tras el desprendimiento de una roca de grandes dimensiones sobre una vivienda situada en la urbanización Cala Sant Esteve, en el municipio de Es Castell (Menorca) en la madrugada de este martes, según han informado a Europa Press fuentes del servicio de emergencias SAMU 061.

El suceso ha tenido lugar sobre las 05.27 horas en una vivienda ubicada en el número 54 de la citada urbanización, cuando se ha producido un derrumbe que ha provocado la caída de una roca sobre el inmueble, quedando dos personas atrapadas en su interior.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del SAMU 061, Bomberos y Guardia Civil. A la llegada de los equipos de emergencia, los sanitarios han localizado a estas personas atrapadas bajo la roca. Uno de los afectados, un hombre de unos 65 años, ha fallecido en el lugar de los hechos.

La otra afectada, una mujer de unos 60 años de edad, ha sido rescatada en estado grave y trasladada al Hospital Mateu Orfila con la activación del Código Politrauma Grave.