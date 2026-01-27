Macrooperación policial por el tiroteo de Isla Mayor en noviembre: 250 agentes y diez detenidos

La Policía Nacional ha detenido este martes a 10 personas por el tiroteo ocurrido en Isla Mayor del pasado mes de noviembre. Entre los arrestados están "los presuntos autores de los disparos a los agentes, que han sido capturados "en Mijas y Marbella", según han detallado desde el Cuerpo. En el operativo, en el que han participado más de 250 efectivos, se han intervenido además cuatro armas cortas, 70 kilos de cocaína y 15.000 euros.

En total se han realizado "13 registros domiciliarios en diversas localidades de Sevilla y Málaga", según informan desde la Policía Nacional. Según subrayan estas mismas fuentes, en el dispositivo participan más de 250 agentes, pertenecientes a unidades especializadas como la UDYCO Central, GEO, GOES, GOIT, la Unidad Aérea, Guías Caninos, Policía Científica y Policía Judicial de Sevilla y Dos Hermanas.

El tiroteo en Isla Mayor

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de noviembre en una nave que actuaba de guardería de droga. Tal y como informó El Correo de Andalucía, las cinco víctimas de este ataque -tres miembros del Greco y dos de medios aéreos- se encontraban en un enclave rural haciendo labores de vigilancia y seguimiento a un clan de la droga. En mitad de la madrugada, y cuando los traficantes volvían en una 'pickup' de transportar fardos a una 'guardería' de droga, los vieron.

Los narcos actuaron con armas de guerra y AK-47. Ahí comenzó un tiroteo que dejó a un agente con fractura de tríceps y a otro con dos costillas rotas. Aunque las lesiones más graves las sufrió un tercer efectivo herido, que tuvo que ser operado de urgencia después de que una bala le traspasara el chaleco.

Noticias relacionadas

Dos meses después, hay al menos diez personas detenidas, aunque la Policía Nacional ha señalado que la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones o actuaciones en las próximas horas, a medida que avancen las diligencias.