Encuentran el cadáver de un hombre en una playa de La Manga (Murcia)
Región de Murcia
El cadáver de un hombre ha sido encontrado esta tarde en Playa Chica, en La Manga del Mar Menor (Región de Murcia) han informado a EFE fuentes del 112.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones sobre este suceso para determinar si el fallecido es un deportista que había salido a practicar 'kitesurf' y de cuya desaparición alertaron sus familiares
Tras el hallazgo del cuerpo, en la orilla de la playa, los investigadores trabajan en su identificación y, según las fuentes, por el momento no se ha precisado si el fallecimiento tiene relación con los fuertes vientos que azotan la Región de Murcia.
