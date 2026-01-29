Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece un motorista de 23 años en un accidente con un coche en Valencia

El equipo médico del SAMU solo pudo confirmar el fallecimiento del joven tras colisionar con un coche en la CV-5000

Una unidad del SAMU.

Una unidad del SAMU. / Levante-EMV

Europa Press

València

Un motorista de 23 años ha fallecido en un accidente con un coche en la CV-5000, en el término municipal de Valencia, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El incidente tuvo lugar anoche, a las 21.45 horas, en la CV-5000 entre un coche y una moto. Hasta la zona del siniestro se trasladó una unidad del SAMU y otra de SVB. El equipo médico del SAMU solo pudo confirmar el fallecimiento del motorista de 23 años.

