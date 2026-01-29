Fallece un motorista de 23 años en un accidente con un coche en Valencia

Un motorista de 23 años ha fallecido en un accidente con un coche en la CV-5000, en el término municipal de Valencia, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El incidente tuvo lugar anoche, a las 21.45 horas, en la CV-5000 entre un coche y una moto. Hasta la zona del siniestro se trasladó una unidad del SAMU y otra de SVB. El equipo médico del SAMU solo pudo confirmar el fallecimiento del motorista de 23 años.