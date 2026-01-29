Fallece un motorista de 23 años en un accidente con un coche en Valencia
El equipo médico del SAMU solo pudo confirmar el fallecimiento del joven tras colisionar con un coche en la CV-5000
Europa Press
València
Un motorista de 23 años ha fallecido en un accidente con un coche en la CV-5000, en el término municipal de Valencia, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
El incidente tuvo lugar anoche, a las 21.45 horas, en la CV-5000 entre un coche y una moto. Hasta la zona del siniestro se trasladó una unidad del SAMU y otra de SVB. El equipo médico del SAMU solo pudo confirmar el fallecimiento del motorista de 23 años.
- Máximo Huerta: 'Cuidar es una manera de despedirse', el mensaje clave de su nueva novela
- La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas
- La borrasca Kristin trae nieve a Valencia y complicaciones en algunas carreteras
- Semana Santa 2026: los valencianos tendrán un día festivo más para disfrutar
- Sueca despide a Álex: Rabia e indignación en el adiós más doloroso
- València es una de las 109 ciudades que no ha instalado Zona de Bajas Emisiones
- Fallece Laia Rico, profesora, cineasta y periodista en Canal 9
- Llíria denuncia que la Generalitat invertirá 7,7 millones en la CV-35 sin mejoras para la ciudad