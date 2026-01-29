Cárcel para el joven que mató a un hombre de un puñetazo en un pub de la playa de Gandia

Grigas R., no ha podido revertir las lesiones internas que le causó su verdugo la madrugada del sábado en un pub entre el Grau y la playa de Gandia. Su agresor, con nociones de artes marciales y habiendo salido de prisión por agredir a otras personas, le dio un certero puñetazo que le causó la muerte cerebral cayendo al suelo de la terraza del pub al instante, tal como adelantó en exclusiva Levante-EMV.

Ni la rapidez en llegar los agentes de la Policía Local cuyo retén de playa está justo frente al local de ocio ni los intentos del personal médico del SAMU pudieron devolverlo a la vida, ingresando esa madrugada del sábado en el Hospital Francesc de Borja de Gandia en estado de extrema gravedad dado que no se le pudo recuperar de esa muerte cerebral tal y como adelantó en exclusiva Levante-EMV el domingo.

En libertad el segundo implicado

No era la primera vez que el detenido, de nacionalidad española, se veía envuelto en alguna reyerta, pues sus conocimientos en artes marciales le llevaron, años atrás, a causar lesiones de gravedad a otra persona lo que le supuso el ingreso en prisión. Tras salir de ella ha vuelto a regresar, esta vez no por lesiones graves sino por homicidio.

Cuando ocurrieron los hechos, ese mismo sábado, la Policía Nacionallograba detener a uno de los dos implicados. Y el lunes, por la mañana, los agentes de Homicidios de la Policía Nacional apresaban al segundo implicado y al que se le presumía desde primer momento como autor de la agresión de ahí que fuera mucho más difícil de localizar en Gandia.

El primer detenido, un joven búlgaro de 24 años de edad, fue recibido por el juez de la plaza 1, y tras prestar declaración el martes, quedó en libertad sin medidas cautelares debido a que no hay indicios de su participación en la agresión.

Investigado por homicidio

No ocurrió lo mismo ayer miércoles con el joven de 25 años, de nacionalidad española, que fue conducido por la Policía Nacional ante el titular de la plaza n.º 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Gandia, que estaba en funciones de guardia. Ante el magistrado y a tenor de las investigaciones, el atestado, la declaración del detenido y teniendo en cuenta que la víctima había fallecido, acordaba el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del detenido quedando como investigado por un delito de homicidio.

No obstante el juez decidía remitir las actuaciones practicadas ayer a su compañero de la plaza n.º 1, competente en esta investigación.

La familia de Grigas R., ha solicitado al Instituto de Medicina Legal (IML) de València el explante de sus órganos para donarlos.