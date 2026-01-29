Muere un marinero ucraniano aplastado entre dos contenedores en el puerto de València

Un hombre ha perdido la vida este jueves por la tarde en un accidente laboral en el puerto de València. Se trata de un marinero ucraniano de 54 años que trabajaba a bordo de un buque con bandera extranjera que, al parecer, quedó aplastado entre dos contenedores con los que operaba.

Tal como ha podido confirmar Levante-EMV, el suceso ha tenido lugar durante la carga del buque, cuando el varón se ha quedado atrapado y ha sido aplastado entre dos contenedores. Varios medios sanitarios han acudido al lugar de los hechos para tratar de socorrer al hombre accidentado, pero ya era demasiado tarde y no pudieron hacer nada para mantenerlo con vida. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar cuáles fueron las causas por las que se produjo el accidente.

Información en elaboración

