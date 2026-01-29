Muere un marinero ucraniano aplastado entre dos contenedores en el puerto de València
El accidente ha tenido lugar en un buque de bandera extranjera atracado en la marina valenciana
Un hombre ha perdido la vida este jueves por la tarde en un accidente laboral en el puerto de València. Se trata de un marinero ucraniano de 54 años que trabajaba a bordo de un buque con bandera extranjera que, al parecer, quedó aplastado entre dos contenedores con los que operaba.
Tal como ha podido confirmar Levante-EMV, el suceso ha tenido lugar durante la carga del buque, cuando el varón se ha quedado atrapado y ha sido aplastado entre dos contenedores. Varios medios sanitarios han acudido al lugar de los hechos para tratar de socorrer al hombre accidentado, pero ya era demasiado tarde y no pudieron hacer nada para mantenerlo con vida. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar cuáles fueron las causas por las que se produjo el accidente.
Información en elaboración
En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.
Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram pinchando aquí o Whatsapp . Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
- Máximo Huerta: 'Cuidar es una manera de despedirse', el mensaje clave de su nueva novela
- La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas
- La borrasca Kristin trae nieve a Valencia y complicaciones en algunas carreteras
- Semana Santa 2026: los valencianos tendrán un día festivo más para disfrutar
- Fallece Laia Rico, profesora, cineasta y periodista en Canal 9
- Sueca despide a Álex: Rabia e indignación en el adiós más doloroso
- València es una de las 109 ciudades que no ha instalado Zona de Bajas Emisiones
- Llíria denuncia que la Generalitat invertirá 7,7 millones en la CV-35 sin mejoras para la ciudad