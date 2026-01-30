Cinco mujeres denuncian a un hombre en Palma por agresiones sexuales con sumisión química y malos tratos

Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado miércoles en Palma a un hombre que fue denunciado por cinco chicas con las que había mantedido alguna relación, algunas de ellas cuando eran menores, por distintos episodios de agresiones sexuales mediante sumisión química, malos tratos y grabación de imágenes pornográficas sin su consentimiento. El hombre fue arrestado por los delitos de pornografía infantil, malos tratos, agresión sexual infantil y agresión sexual, e ingresó en prisión por orden del juzgado de guardia

El pasado miércoles agentes de la Unidad de Familia y Menor de la Policía Nacional llevaron a cabo la última fase de una investigación que se inició semanas atrás después de recibir la denuncia de dos mujeres. La primera de ellas explicó que, hacía unos años, un hombre la habría, presuntamente, sometido mediante sustancias químicas y la habría agredido sexualmente. De la misma manera, la otra víctima explicó que había mantenido una relación sentimental en el pasado con el mismo individuo y que la maltrataba psicológicamente.

La primera joven añadió que conocía a otras tres mujeres que habían sido víctimas del mismo hombre en diferentes momentos y que estaban dispuestas a denunciarle.

Los policías de la Ufam se pusieron en contacto con el resto de víctimas. Dos de ellas explicaron que, en alguna ocasión, despertaron en la cama del agresor sin ropa, con golpes y sin recordar nada, algo que podría estar relacionado con un episodio de sumisión química tras la ingesta de drogas sin su consentimiento, como relató la primera denunciante.

De la misma manera, una quinta mujer, que mantuvo una relación sentimental con el individuo cuando ella era menor de edad, manifestó a los agentes que durante ese tiempo la sometió a violencia psicológica y agresiones sexuales. Además añadio que el hombre le había mostrado, cuando todavía era menor, imágenes en las que aparecía ella manteniendo relaciones sexuales y que creía que este podría tener más.

Todas las víctimas las víctimas aportaron a los policías nacionales fotografías que mostraban conversaciones con el agresor y pruebas que podrían demostrar todos estos hechos.

Los agentes identificaron y localizaron al individuo, que fue detenido como presunto autor de los delitos de pornografía infantil, malos tratos, agresión sexual infantil y agresión sexual. En el momento del arresto los agentes le intervinieron su teléfono móvil, que está pendiente de ser analizado en busca de posibles imágenes como las que describieron las denunciantes.

El hombre fue puesto a disposición del juzgado de guardia, que decretó su ingreso en prisión provisional.

La Policía ha constatado la existencia de al menos cinco víctimas. Sin embargo, la investigación sigue abierta y no se descarta que se presenten otras denuncias.