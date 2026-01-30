Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Niño discapacidadPrecios viviendaRetrasos AVEParada moraValència culturalPadre ÁngelResidencias mayores
instagramlinkedin

Investigación

Detenida una mujer de 55 años por matar a su pareja en Bilbao

Detenida una mujer por matar a su pareja en Bilbao.

Detenida una mujer por matar a su pareja en Bilbao. / EFE

EFE

Bilbao

La Ertzaintza ha detenido esta mañana a una mujer de 55 años acusada de haber matado a su pareja, un hombre de 67 años de edad, en su domicilio del barrio bilbaíno de Uribarri, según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad.

Agentes de la Policía vasca se han desplazado hasta el domicilio de la pareja tras recibir un aviso de un presunto homicidio, y han encontrado en el interior de la vivienda el cuerpo del hombre con claros síntomas de haber sufrido una muerte violenta.

La mujer, que también se encontraba en el domicilio, ha confesado a los ertzainas que ella había matado a su pareja, por lo que ha sido detenida como autora del homicidio.

Noticias relacionadas

La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se ha producido el crimen.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Máximo Huerta: 'Cuidar es una manera de despedirse', el mensaje clave de su nueva novela
  2. La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas
  3. Fallece Laia Rico, profesora, cineasta y periodista en Canal 9
  4. La Aemet vuelve a activar el aviso rojo en la península: dónde golpeará lo peor del nuevo temporal y cómo afectará a Valencia
  5. La diputación pone fin a las reducciones de jornada con salario íntegro para sus funcionarios
  6. Dos universidades valencianas se cuelan entre las 200 mejores de Europa
  7. La falta de recursos inclusivos obliga a un niño con discapacidad a quedarse en casa y sin clase
  8. La borrasca Kristin trae nieve a Valencia y complicaciones en algunas carreteras

À Punt sustenta el 100 % de la seua producció contractada en empreses valencianes

À Punt sustenta el 100 % de la seua producció contractada en empreses valencianes

Una nueva plataforma cívica velará por el patrimonio de Sagunt

Una nueva plataforma cívica velará por el patrimonio de Sagunt

El espejo de una sociedad cansada y polarizada

El espejo de una sociedad cansada y polarizada

Picanya: el puente que sobrevivió a la DANA de 2024 mejora su seguridad con nuevas barandillas y biondas

Picanya: el puente que sobrevivió a la DANA de 2024 mejora su seguridad con nuevas barandillas y biondas

Benicalap tendrá un nuevo centro de educación especial: ya hay suelo para su construcción

Benicalap tendrá un nuevo centro de educación especial: ya hay suelo para su construcción

El Consell cierra filas con Barcala ante la crisis por la adjudicación de viviendas públicas a altos cargos del Ayuntamiento de Alicante

El Consell cierra filas con Barcala ante la crisis por la adjudicación de viviendas públicas a altos cargos del Ayuntamiento de Alicante

El Consell se alía con la Biblioteca Nacional para facilitar el acceso a sus colecciones digitales

El Consell se alía con la Biblioteca Nacional para facilitar el acceso a sus colecciones digitales

Nace el memorial en honor de Fernando Martín

Nace el memorial en honor de Fernando Martín
Tracking Pixel Contents