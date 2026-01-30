Investigación
Detenida una mujer de 55 años por matar a su pareja en Bilbao
EFE
La Ertzaintza ha detenido esta mañana a una mujer de 55 años acusada de haber matado a su pareja, un hombre de 67 años de edad, en su domicilio del barrio bilbaíno de Uribarri, según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad.
Agentes de la Policía vasca se han desplazado hasta el domicilio de la pareja tras recibir un aviso de un presunto homicidio, y han encontrado en el interior de la vivienda el cuerpo del hombre con claros síntomas de haber sufrido una muerte violenta.
La mujer, que también se encontraba en el domicilio, ha confesado a los ertzainas que ella había matado a su pareja, por lo que ha sido detenida como autora del homicidio.
La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se ha producido el crimen.
- Máximo Huerta: 'Cuidar es una manera de despedirse', el mensaje clave de su nueva novela
- La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas
- Fallece Laia Rico, profesora, cineasta y periodista en Canal 9
- La Aemet vuelve a activar el aviso rojo en la península: dónde golpeará lo peor del nuevo temporal y cómo afectará a Valencia
- La diputación pone fin a las reducciones de jornada con salario íntegro para sus funcionarios
- Dos universidades valencianas se cuelan entre las 200 mejores de Europa
- La falta de recursos inclusivos obliga a un niño con discapacidad a quedarse en casa y sin clase
- La borrasca Kristin trae nieve a Valencia y complicaciones en algunas carreteras