Detenido el teniente de la Guardia Civil de Bétera por violar tres veces a su pareja y maltratarla

La Fiscalía no pide prisión para el detenido y la jueza acuerda dejarlo en libertad con medidas cautelares

Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. / GUARDIA CIVIL

Redacción Levante-EMV

València

La magistrada titular de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Llíria ha dejado en libertad con medidas cautelares --entre otras orden de alejamiento-- para el teniente de la Guardia Civil de Bétera detenido por presuntamente violar tres veces a su pareja y maltratarla.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jueza recibió este jueves al arrestado y acordó su libertad provisional con medidas cautelares consistentes en prohibición de aproximación a menos de 700 metros de la denunciante, su lugar de trabajo y de cualquier lugar que frecuente, así como a la localidad donde reside, así como de comunicación con ella por cualquier medio y colocación de una tobillera GPS para el control del alejamiento.

Cuatro meses de relación

El detenido queda investigado en una causa abierta inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, por delitos de maltrato, agresión sexual, injurias y coacciones en el ámbito de la violencia de género, precisan las mismas fuentes. La víctima ha denunciado varios episodios de malos tratos y tres agresiones sexuales durante los cuatro meses de relación que mantuvieron.

Ramiro Iglesias: «Invertir en Private Equity es invertir como te imaginas»

Celebrar una boda en The Westin Valencia: elegancia atemporal en el corazón de la ciudad

La diferencia entre las indemnizaciones de Adamuz y la dana reabre la batalla Generalitat-Gobierno

Fortín

La UPV presenta una microtuneladora estudiantil que competirá entre los 8 mejores equipos del mundo en un reto impulsado por Elon Musk

La Universitat de València celebra un congreso sobre apellidos valencianos: origen, evolución y distribución

Restauran el manto con el que la Virgen abandonó el Ayuntamiento tras la Guerra Civil

