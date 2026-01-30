Directo: Hoy declara el único acusado del crimen del Canónigo

En Directo
El juicio por el crimen del canónigo emérito de la Catedral de València, Alfonso López Benito, ha llegado este miércoles a su ecuador. La tercera sesión del juicio que se está celebrando en la Ciudad de la Justicia de València ha estado protagonizada por las comparecencias de los agentes de la Policía Científica que realizaron tanto la inspección ocular del cuerpo durante el levantamiento del cadáver, en la mañana del 23 de enero de 2024, como esa misma tarde, cuando ya fueron en busca de posibles evidencias dejadas por el autor. Durante sus respectivas comparecencias, los investigadores han explicado al jurado que durante los registros encontraron tanto ADN como huellas en distintos muebles y estancias del domicilio, en la funda de la almohada, la sábana de la cama en la que yacía el cuerpo desnudo del cura y en un cepillo de dientes.
Una vez analizadas las 31 muestras que se recogieron, nunguna resultó ser de Miguel Tomás V. N., el único detenido por el asesinato del cura, un sintecho de esos a los que la víctima solía llevar a su casa para mantener relaciones sexuales a cambio de a cambio de dinero, comida o cobijo por unas horas, que se enfrenta a 28 años de cárcel por los delitos de asesinato, robo con violencia y estafa. La defensa, ejercida por el letrado Jorge Carbó, pide un año de prisión por el único delito que reconoce su representado, el de estafa.
La jefa del Equipo de Inspecciones Técnico-Policiales de la Policía Nacional que dirigió las inspecciones que se practicaron en las dos viviendas del cura, la de la calle Avellanas y el apartamento que había comprado en el Perelló, donde se llevaba a los hombres que captaba en la calle, ha desmontado la tesis expuesta por el jefe del Grupo de Homicidios al asegurar que el piso en el que se produjo el crimen "no estaba revuelto, tenía un orden adecuado, pero no como si hubieran limpiado, sino que no había cajones abiertos ni puertas forzadas".
Explica qué puntos eligen para tomar tanto huellas como ADN, y repite, como su anterior compañero, que en los textiles "es casi imposible encontrar huellas" y que por esa razón los elementos textiles como un trapo, la funda de la almohada y la sábana "solo se enviaron para estudio biológico", esto es, para buscar perfiles genéticos.
A preguntas de la defensa, la testigo dice que no sabría decir cómo es el escenario si se realiza, en palabras de la defensa, Jorge Carbó, "una limpieza en profundidad para borrar huellas".
En cuanto a los dispositivos electrónicos -el teléfono que estaba dentro de la especie de capilla que López Benito tenía en un cuarto cerrado con llave en el que la policía tuvo que emplear un ariete para entrar y los siete pendrives que nunca se analizaron porque el juez de Instrucción se negó a ello-, la testigo explica que "fueron los compañeros de Homicidios quienes los cogieron"
La tercera agente de la brigada de Policía Científica explica, a preguntas de la defensa, que hicieron una tercera inspección ocular en un despacho descartado en la inspección anterior porque "Homicidios lo requirió". Es el despacho en donde los agentes habían requisado las siete memorias no analizadas en la anterior revisión del domicilio. Allí encontraron 21 vestigios, todos ellos huellas, sobre el escritorio que guardaba los pendrives y, al parecer, las tarjetas desaparecidas. "Era el cristal de encima de la mesa. Una superficie muy buena para obtener huellas", matiza la testigo.
El jurado le formula una pregunta: ¿Cuánto dura una huella sobre un pomo o un cristal? "Depende de si está al aire libre, si le da el sol, si hay polvo, si se ha limpiado, unos tres meses... Pero depende de los factores. En cuanto a este piso en concreto, si no se limpia duran bastante en superficies limpias y pulimentadas. Depende de la manipuación, si lo toca mucha gente, se superponen", responde la policía. Ninguna de las 21 huellas pertenece al único acusado.
La Científica de la Policía Nacional han explicado al jurado los resultados obtenidos durante las tres inspecciones oculares que se llevaron a cabo en la vivienda del cura, en el número 22 de la calle Avellanas, en su despacho, y en el apartamento que tenía en el Perelló.
Miguel Tomás V. N., el único detenido, acusado y procesado en relación con el crimen del canónigo emérito de la Catedral de València, Alfonso López Benito, encontrado asesinado la mañana del 21 de enero de 2024 en la cama del piso que le había cedido el Arzobispado de València, en el número 22 de la calle Avellanas, en el corazón mismo de la València más histórica, ha arrancado este lunes en la sala de jurado de la Ciudad de la Justicia de València. Un jurado popular formado por nueve titulares -cinco hombres y cuatro mujeres- y dos suplentes -un hombre y una mujer-, tendrá que decidir si el único acusado por estos hechos, un sintecho de esos a los que la víctima solía llevar a su casa para mantener relaciones sexuales a cambio de algún dinero o de un plato de comida y un lugar para dormir una o dos noches como mucho, es culpable de los delitos que se le imputan.
Durante la primera sesión de la vista oral, que se prolongará hasta el próximo 3 de febrero, solo ha declarado un testigo: el portero de la finca del 22 de la calle Avellanas donde vivía el canónigo y el hombre que se lo encontró muerto, tirado en la cama "como una especie de momia, con la boca abierta", ha recordado. El conserje, que ha relatado al milímetro esas prácticas sexuales a las que hacía referencia la defensa, ha señalado que Alfonso López Benito se instaló en el edificio de la calle Avellanas en el año 2017 y que vivía solo, aunque "esporádicamente había con él un señor rumano". Era quien le ayudaba "con las tareas de llevar el coche" y la persona que le protegía cuando tenía algún problema con los chicos que venían por el piso: "Hacía labores de amedrentarlos. Decía: 'Mientras esté este aquí, se lo pensaran hacer algo", ha asegurado.
"El móvil necesita actividad, pero no necesariamente de mensajes o llamadas. Los teléfonos actuales envían constantemente información para el análisis del comportamiento para mejorar la publicidad que nos llega, que activan las aplicaciones",explica, y cita, entre otras, Instagram.
A preguntas del fiscal aclara que "puede darse un salto de antena estando quieto por saturación o impurezas en el ambiente cuando se está muy al límite del rango, pero es poco probable". También que cada móvil suele conectarse a antenas de la compañía que le da servicio, pero no solo "ya que hay subcontratas entre ellas".
No hay más preguntas a este último perito y testigo, con lo que el magistrado da por finalizada esta cuarta sesión del juicio, que se reanudará mañana con la declaración de Miguel Tomás V. N.
El siguiente es el perito informático contratado por la defensa para complementar el informe de geolocalizaciones de los teléfonos analizados por la Policía Nacional. Explica que su trabajo lo realizó a partir del material que le facilitó la Policía, ya que él no tiene acceso a los datos originales.
Explica que las coberturas no son exactas y que se estabecen rangos de cobertura. "Depende de los obstáculos, se puede establecer entre 150 y 500 metros en entorno urbano el posicionamiento".
"Lo normal cuando un teléfono cambia de antena es que el temrinal se mueve. Cuando el protocolo de antenas ve que una ya no da casi cobertura, salta a la siguiente. Ocasionalmente puede saltar por saturación, pero no es lo habitual. Cuando cambia de antena normalmente es porque el dispositivo se está moviendo", aclara.
Declaran ahora dos peritos más de la Policia Científica, en concreto, los que realizaron los análisis de ADN. Ellos reciben las muestras que recogieron sus compañeros del equipo de inspecciones oculares. Explican que comparan las muestras con el perfil obtenido de la víctima y del detenido, aunque después las introducen en la base de datos donde se compara con todos los perfiles guardados en ese sistema. Confirman a preguntas de la defensa que "no encontramos ADN del acusado".
Carbó les pregunta por los perfiles genéticos de varón que no han podido ser identificados. "Una de ellas está en un cepillo de dientes y la otra está en la funda de almohada y es una mezcla de tres perfiles": uno del sacerdote, otro, del hombre con discapacidad que vino desde Extremadura para tener sexo con el cura y un tercero "desconocido y distinto del hallado en el cepillo de dientes". Por tanto, había perfiles de dos hombres aún no identificados y ninguno del acusado en la casa donde se produjo el crimen.
Hallaron sangrado en el músculo esternocleidomastoideo y en el tiroides, lo que les lleva a concluir que la asfixia "tuvo que ser frontal, cuadra más con un abordaje anterior, frontal, sí, es lo más lógico". En cuanto a las heridas de la cara señala que se han realizado con uñas, por presión. "No fue una muerte rápida, lo sabemos porque había edema pulmonar y cerebral, había una evolución". El fiscal pregunta que "si hablamos de minutos", y la perito confirma que sí, que es un "proceso corto, de unos pocos minutos".
La defensa renuncia a preguntar y concluyen su declaración las dos médicas del IML de València.
Tras un receso de media hora, declaran las dos médicas forenses que realizaron el informe de histopatología, el estudio complementario de la autopsia. "Consiste en un estudio detallado de los órganos tanto a nivel macroscópico como microscópico. Es quien hace la autopsia quien determina qué órganos debemos estudiar. En este caso fueron el corazón, el cerebro, vísceras, el bloque laríngeo y fragmentos de pulmón, de hígado y de páncreas, así como músculos y partes blandas, y las lesiones en la cara", explica una de las peritos.
"Vimos edema en pulmón y cerebro, que son signos de muerte por asfixia", lo que confirmaba el diagnóstico de los que habían realizado la autopsia. "Todas las lesiones de la cara eran próximas a la muerte, igual que un hematoma que tenía en el deltoides izquierdo, producto de un golpe también próximo al momento de la muerte", matiza.
Pregunta ahora la defensa. Quiere saber por qué la médico forense que hizo el levantamiento sugirió en su informe que se tomaran muestras en el ano y los genitales para descartar una agresión sexual o una práctica sexual, y le confirma el perito que se realiza por protocolo para valorar todas las posibilidades.
El abogado introduce la posibilidd de que se trate de un acto de hipoxifilia, esto es, la práctica sexual de estrangular durante el acto, y el perito le ha respondido que no puede valorar si se trató o no de algo de ese tipo, que lo que sí saben es que fue asfixiado y estrangulado a la vez.
El jurado considera que si hubiera llevado guantes, no le podría haber arañado la cara, a lo que el perito dice que sería difícil.
Colorado describe las lesiones que obedecen "a un mecanismo combinado de estrangulación y sofocación", es decir, le taparon las vías respiratorias y presionaron el cuello a la misma vez. Lo prueban las lesiones internas en la tiroides, pero también otras en órganos como los pulmones que confirman ese doble mecanismo.
Solo había lesiones alrededor de la nariz y de la boca, pero no tenía marcas de haberse defendido. Marcas de uñas alrededor de la boca y heridas dentro de la boca provocados con sus dientes al estar presionando el asesino la boca y la nariz para impedirle respirar.
Es el turno en este momento de los dos forenses que practicaron la autopsia del cadáver de Alfonso López Benito. Explica el perito, Alfonso Colorado, director además del Instituto de Medicina Legal (IML) de València, que a su juicio, el cadáver no fue volteado en las horas siguientes, como apreció el forense que hizo el levantamiento, ya que apreció livideces tanto en la zona de la espalda y la cara posterior de las piernas (estaba bocarriba) como en el tórax. Admite que el cuerpo pudo ser movido o volteado en los momentos siguientes a la muerte, "pero no horas después", porque si no esas livideces serían más generalizadas tanto en la parte posterior del cuerpo, donde sí están, como en la anterior.
Las livideces son los depósitos de la sangre por efecto de la gravedad que se producen una vez ocurrida la muerte, ya que deja de haber bombeo. Por ello, indican en qué posición está un cuerpo. Tardan unas ocho horas en fijarse del todo, por lo que los movimientos del cuerpo recién muerto no pueden ser detectados mediante este análisis.
Declaran los peritos de la Policía Científica que analizaron las huellas que recogieron sus compañeros en el piso de la calle Avellanas y en el apartamento del Perelló que el canónigo había comprado y al que llevaba a veces
Hacen tres informes de huellas, dos de la calle Avellanas y uno del Perelló. Admiten que en el piso de Avellanas, donde se produjo el crimen, "sigue habiendo siete huellas anónimas". En la segunda inspección, centrada en el escritorio de donde se llevaron las tarjetas, identificaron "10 huellas de M. [el guardaespaldas] y cuatro que no se pudieron procesar". Solo encontraron una huella del acusado, pero en el apartamento del Perelló, donde Miguel Tomás V. N. estuvo dos días con el cura en agosto de 2024, cinco meses antes del asesinato.
A preguntas de Carbó, explican que cuando hay una huella no identificada, se introduce en la base de datos por si puede ser atribuida a una persona en el futuro. Y agregan que siempre se introducen todas las huellas en ese sistema que esla manera de encontrar al dueño de una impronta dactilar.
El jurado pregunta por las huellas no identificadas de la calle Avellanas y quiere saber si esas huellas anónimas podrían ser identificadas como las del acusado en el caso de que estuvieran superpuestas o contaminadas. "Sí", aclaran. En este caso, no se trataba de que fueran huellas inservibles, sino completamente útiles policialmente, pero no ha podido establecerse de quién son. En conclusión, el jurado quería cerciorarse, como así es, de que no había ninguna huella del acusado dentro de la escena del crimen.
Analizan ahora, con la defensa, el recorrido que va haciendo el teléfono de la víctima a lo largo de la noche del 22 de enero, cuando Alfonso López ya ha sido asesinado y su móvil llega a manos del acusado, algo que se conoce a través del intento de captación de wifi abiertas de distintos establecimientos en esa ruta por el centro de la ciudad, que va desde la calle Avellanas hasta la plaza de Alfonso el Magnánimo, sobre las 4.00 horas, es decir, 40 minutos después de haber salido del piso donde yacía muerto el cura.
