Evacúan de urgencia a una tripulante de un crucero por una peritonitis
Un helicóptero de Salvamento Marítimo movilizado desde Valencia ha trasladado a la paciente, de 25 años, al puerto de Ibiza
Susto en altamar. Una mujer de 25 años ha tenido que ser evacuada de urgencia del crucero en el que viajaba por una peritonitis. Según ha podido saber este diario, la paciente es una tripulante del buque de pasaje GNV Cristal, que había partido de Nador, en Marruecos, rumbo a Francia.
El personal de la embarcación ha llamado al centro de Salvamento Marítimo en València para solicitar la evacuación de una de las tripulantes. El aviso ha entrado sobre las 11.20 horas de este sábado, después de contactar con el Centro Radio Médico de Roma, el de referencia en el Mediterráneo, para informar de la situación y seguir las pautas indicadas.
Este servicio es el es el medio de ayuda más importante cuando surge un problema sanitario en alta mar, pues es el encargado de atender las emergencias que ocurren en el mar, movilizar los recursos y dar indicaciones a los tripulantes cada vez que se da una emergencia.
Evacuada a Ibiza
Tras recibir el aviso, Salvamento marítimo ha movilizado un helicóptero Helimar 220 para recoger a la paciente, que ha sido evacuada a las 13.00 horas. El equipo de rescate ha sido movilizado desde Valencia. Durante la evacuación, los rescatistas se han enfrentado a maniobras muy complicadas por el estado del mar el viento y el oleaje.
Según informan fuentes oficiales, el buque se encontraba a 18 millas y media de la costa. La tripulante ha sido evacuada de urgencia al puerto de Ibiza, siguiendo las indicaciones del servicio radiomédico, al ser el más cercano al lugar donde se encontraba el barco.
Previamente, antes de llegar a la isla mallorquina, los controladores marítimos habían contactado con el servicio de emergencias 112 y el 061 para garantizar que hubiera una ambulancia a su llegada para que la afectada pudiera ser trasladada de urgencia al hospital.
