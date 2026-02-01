Investigación
Herido un niño de 4 años tras caer desde un segundo piso en Álava
Fuentes del Departamento vasco de Seguridad apuntan a que la caída del menor ha sido accidental
EFE
Vitoria
Un niño de 4 años ha resultado herido este domingo tras caer de un segundo piso de un edificio en la localidadad alavesa de Oion.
Fuentes del Departamento vasco de Seguridad han informado a EFE de que el pequeño ha sido trasladado al hospital vizcaíno de Cruces en un helicóptero de Osakidetza. Las mismas fuentes han señalado que todo apunta a que la caída del menor ha sido accidental.
El suceso se ha producido pasadas las 13:30 horas en un edificio ubicado en la calle Virgen Blanca de la localidad alavesa.
- La falta de recursos inclusivos obliga a un niño con discapacidad a quedarse en casa y sin clase
- Volkswagen busca a 500 operarios para la gigafactoría ante el inicio de la producción
- La DGT obliga a registrar los patinetes eléctricos: matrícula y sanciones de 800 euros
- Lluvias y viento: El pronóstico de Aemet para Valencia este domingo
- La víctima del teniente de la Guardia Civil detenido por violación y maltrato estaba convencida de que 'me mataría
- De lo opulento a lo humilde: calles que se convierten en fronteras urbanas
- Preocupación en ArcelorMittal Sagunt ante plan de trasladar 5.600 empleos europeos a India
- Máximo Huerta: 'Cuidar es una manera de despedirse', el mensaje clave de su nueva novela