Un hombre asesina a tiros a su madre en Tenerife

Un hombre, de nacionalidad alemana, presuntamente asesinó a su madre durante la madrugada de este domingo en el núcleo de Costa del Silencio, en el municipio tinerfeño de Arona.

El autor supuestamente utilizó un arma de fuego, ya que en el apartamento en el que se produjo la muerte violenta los agentes encontraron casquillos de bala y los vecinos de la zona escucharon tiros.

El cadáver de la víctima fue localizado a las 11:20 horas aproximadamente. El cuerpo se encontró en la casa de la fallecida, en la urbanización Sunflower.

Una nota para pedir disculpas

En el suelo de la vivienda aparecieron varios casquillos de proyectil del calibre 22, según las fuentes consultadas.

Y, además, en el lugar del homicidio doloso se halló una nota manuscrita del presunto autor, en el que pedía perdón por lo que había hecho.

El hijo de la ciudadana alemana huyó del lugar de los hechos en un coche propiedad de su hermana. Y, supuestamente, se llevó consigo el arma de fuego utilizada.

En un Fiat Punto

Las fuerzas de seguridad tenían conocimiento de que el individuo escapó en un Fiat Punto de color gris.

La mujer fallecida fue identificada como Heitrum Hellwig, de nacionalidad alemana, que era residente en Tenerife, pues le constaba un número de identificación de extranjera (NIE).

Policías locales

Los primeros que llegaron al lugar de los hechos fueron policías locales de Arona. Tras ser alertados por una ciudadana, los agentes municipales acudieron al lugar por una persona fallecida, aunque inicialmente llegaron a pensar que podía haber muerto de una muerte natural o accidental.

Sin embargo, una vez en el apartamento, comprobaron que había carcasas de bala en el pavimento y las lesiones de la víctima no dejaban lugar a dudas.

Ante esa situación, los policías locales precintaron el lugar y alertaron a la Guardia Civil y el asunto fue asumido de inmediato por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Playa de las Américas y el Equipo de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial.

Las fuentes consultadas confirmaron que el presunto autor del asesinato ya ha sido detenido.