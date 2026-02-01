Investigación
Investigan como violencia de género el asesinato de una mujer en Pontevedra
La Guardia Civil busca a un hombre como presunto autor de la muerte de su pareja, una mujer de 52 años, en Mos
Elena Villanueva / A. Chao
Vigo
Una mujer de 52 años ha sido localizada sin vida en su vivienda de la localidad pontevedresa de Mos con heridas de arma blanca y la Guardia Civil busca a un hombre como presunto autor del asesinato, en un caso que se investiga como violencia de género.
- La falta de recursos inclusivos obliga a un niño con discapacidad a quedarse en casa y sin clase
- Volkswagen busca a 500 operarios para la gigafactoría ante el inicio de la producción
- Lluvias y viento: El pronóstico de Aemet para Valencia este domingo
- La DGT obliga a registrar los patinetes eléctricos: matrícula y sanciones de 800 euros
- La víctima del teniente de la Guardia Civil detenido por violación y maltrato estaba convencida de que 'me mataría
- De lo opulento a lo humilde: calles que se convierten en fronteras urbanas
- Preocupación en ArcelorMittal Sagunt ante plan de trasladar 5.600 empleos europeos a India
- Máximo Huerta: 'Cuidar es una manera de despedirse', el mensaje clave de su nueva novela