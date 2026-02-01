A juicio en Castellón por abusar y dejar embarazada a una menor de 13 años

La Sección Primera de la Audiencia Provincial sentará en el banquillo de los acusados a un hombre por haber mantenido relaciones sexuales y haber dejado embarazada a una niña que contaba con 13 años cuando sucedieron los hechos. La Fiscalía de Castellón solicita una pena de diez años de prisión, además del pago de una indemnización de 15.000 euros por perjuicio moral a la víctima por un delito de abuso sexual continuado a una menor de 16 años.

El caso se dirimirá en la Ciudad de la Justicia de Castelló el próximo viernes, 6 de febrero, en el juicio que está previsto a las 10.00 horas. En principio, la vista estaba prevista para el 15 de septiembre del pasado año, pero se suspendió en su momento y se fijó nueva fecha.

Según explica el escrito de acusación, fue antes de enero de 2019 cuando el acusado, que en la actualidad tiene 40 años de edad, empezó una «relación sentimental» con la joven, sin que los padres de ella conocieran la situación.

Durante el transcurso de la misma, a pesar de ser consciente de la edad de su pareja en esos momentos, mantuvieron relaciones sexuales, en las que la chica quedó embarazada. La menor dio a luz a una niña en noviembre de 2019.

Actuación de Servicios Sociales

A causa del estado de gestación, los padres de la víctima fueron conocedores de que su hija mantenía encuentros con este hombre, a la que pusieron fin en abril de ese año. Además, los Servicios Sociales tomaron cartas en el asunto y pusieron en marcha las medidas de protección necesarias para la menor. En la actualidad, la chica reside en casa de su madre con su hija.

Aparte de los diez años de prisión por el abuso sexual a una menor de 16 años, el Ministerio Fiscal reclama libertad vigilada durante cinco años para el acusado, una vez que haya cumplido su condena. A esto se une la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

Otro caso de abuso

La Audiencia Provincial también juzgó, durante el mes de enero, un presunto caso de abuso sexual por parte de un padre a sus dos hijos. El acusado aprovechaba que sus vástagos dormían con él para tocarles los genitales, el trasero e incluso realizar un acceso carnal a su hija de nueve años, cuando sucedieron los hechos.

En el caso del niño, los presuntos abusos sucedieron en 2013 y 2014, cuando el joven, que ahora tiene 22 años, contaba solo con 10 años. Por su parte, su hermana fue atacada sexualmente en 2021. El hombre se encuentra en prisión actualmente por condenado por otra agresión sexual a otra menor de edad en 2022.

Noticias relacionadas

En este juicio, se solicitaron para él 10 años y 6 meses por el abuso con acceso carnal contra la hija, y otros 5 años y 3 meses por abusos sexuales continuados contra el hijo.