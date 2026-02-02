En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | La muerte de una mujer en la UCI eleva a 46 el número de víctimas
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
El acta de la soldadura rota
El gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, ha entregado ya a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) el acta de la soldadura rota que habría causado el descarrilamiento del tren Iryo y su posterior colisión con el tren Alvia el pasado 18 de enero, han confirmado a EFE fuentes de Adif.
Todos los datos del accidente
La consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha reclamado este domingo conocer toda la información sobre el accidente ferroviario de Adamuz, una exigencia que presenta "sin ruido" ni rencor y para hacer justicia a las víctimas. Díaz ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas durante un acto en Granada en el que ha destacado la necesidad de estar junto a las víctimas y sus familias.
El estado de los heridos
El número total de personas que siguen ingresadas en hospitales andaluces por el accidente ferroviario ocurrido hace dos semanas en Adamuz se ha mantenido este domingo en 14, al no haberse producido en las últimas horas ningún alta hospitalaria. Estos datos han sido facilitados por la Consejería de Sanidad, Presidencia e Interior, que actualiza cada día la cifra de ingresos y altas hospitalarias.
Los servicios públicos
La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha afirmado este domingo en Palma del Río (Córdoba) que "se honra a las víctimas del terrible accidente ferroviario sucedido en Adamuz reforzando y defendiendo los servicios públicos, cuyos profesionales son los que nos salvan de las catástrofes desde el primer minuto", y ha puesto como ejemplo la respuesta de los servidores públicos en acontecimientos como la pandemia, la erupción del volcán o los efectos de la dana.
Ayuso ve en el "desastre y desgaste" de la red de tren un reflejo del proyecto de Sánchez
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido la dimisión de Pedro Sánchez por "amparar la corrupción, el desastre, el desgaste y la desinversión en la red ferroviaria", y que en el fondo cree un reflejo de lo que es su propio proyecto de Gobierno, de "abandono, corrupción y descrédito". Ayuso ha intervenido este domingo en la clausura de la II jornada Intermunicipal del PP de Madrid en San Lorenzo de El Escorial, en la que ha vuelto a responsabilizar a Sánchez en última instancia del accidente de trenes en la localidad de Adamuz, al ser quien nombró en los últimos años a "tres ministros distintos" al frente de la cartera de Transportes.
Sánchez promete estar "hoy, mañana y los días que hagan falta" con las víctimas de Adamuz
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha querido volver a trasladar este domingo todo el cariño del Ejecutivo y su solidaridad a las víctimas y los familiares del accidente de trenes en Adamuz, en Córdoba, y ha prometido que el Gobierno estará con ellos "hoy, mañana y los días que hagan falta". "Siempre les vamos a acompañar", ha incidido Sánchez, quien ha arropado a la candidata socialista a las elecciones regionales del próximo día 8 en un mitin en Teruel.
Los trabajos en Adamuz
Los trabajos para recuperar el servicio de la línea ferroviaria entre el centro y el sur peninsular en Adamuz (Córdoba) se centran ya en la adecuación y preparación de la plataforma, con el objetivo de poder instalar las traviesas y el carril. Fuentes del Ministerio de Transportes han sostenido que ya trabajan en Adamuz enfocados en la plataforma y el carril.
Funeral en la Mezquita-Catedral
Cerca de un millar de cordobeses han recordado este sábado a las 46 víctimas del accidente ferroviario del pasado día 18 en Adamuz con una misa funeral celebrada en la Mezquita-Catedral de Córdoba, que ha presidido el obispo de Córdoba, Jesús Fernández. Con más de un millar de sillas habilitadas en el templo, los cordobeses han querido mostrar el pésame a la familias de los fallecidos en el accidente de tren, del que este domingo se cumplirán dos semanas, con una sentida misa en la que han estado presentes los consejeros andaluces de Justicia, José Antonio Nieto, y Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, así como el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre.
El estado de los heridos
Catorce personas heridas en el accidente ferroviario del pasado día 18 en Adamuz siguen ingresadas en hospitales andaluces, tres menos que este viernes tras el fallecimiento de una paciente que estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y dos altas registradas en las últimas 24 horas. Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia e Interior, uno de los ingresados es un menor, que se encuentra en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y los otros 13 son adultos, dos de los cuales están en la UCI, uno en el mismo centro y el otro en el Hospital San Juan de Dios, también en la capital cordobesa.
Feijóo pide a UE ayudar a esclarecer los accidentes ferroviarios y revisar fondos europeos
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este sábado en Zagreb ayuda a la Comisión Europea en el esclarecimiento de los recientes accidentes ferroviarios en España y una revisión de los fondos europeos destinados al ferrocarril español. En una declaración de vídeo enviada a los medios tras el final de un encuentro informal del PPE en la capital croata, el líder del PP ha dicho que "España vive la peor crisis ferroviaria de su historia y el Gobierno la está aumentando con la incertidumbre que producen sus mentiras".
