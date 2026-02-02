En libertad con cargos la dueña de la guardería de Algemesí acusada de maltrato a los niños

El titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira, en funciones de guardia, ha acordado dejar en libertad provisional a la propietaria de una guardería de Algemesí detenida este viernes por los presuntos malos tratos y vejaciones a los que sometía a algunos de los alumnos que estaban matriculados en el centro, con edades comprendidas entre los nueve meses y los tres años.

No obstante, el juez ha acordado una serie de medidas cautelares para la acusada, entre ellas, la prohibición de aproximarse ni comunicarse por cualquier medio con los menores matriculados en la guardería que dirige mientras se tramita la causa judicial. Tampoco podrá acudir a la citada guardería mientras dure la tramitación de la causa judicial.

Asimismo, tiene prohibido desempeñar cualquier actividad laboral, retribuida o no, que esté relacionada con menores, mientras dure la tramitación de la causa. Además, el magistrado ha ordenado que se libre oficio a la Policía Nacional y a la Policía Local para que dispongan lo necesario en aras a hacer efectiva la protección policial y ha encargado a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional que le remita los datos de identificación completos de los menores protegidos por la resolución judicial y de sus progenitores, según informan desde el TSJCV.

La gerente de la guardería queda como investigada en un procedimiento abierto inicialmente por delitos de maltrato habitual a menores de edad y un delito continuado de vejaciones injustas a menores, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Los golpeaba y los encerraba en una habitación

Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional detenían el pasado viernes a la propietaria de una guardería de Algemesí por los presuntos malos tratos y vejaciones a los que sometía a algunos de los alumnos que estaban matriculados en el centro, con edades comprendidas entre los nueve meses y los tres años.

Al parecer, la gerente de la escuela infantil, situada en la calle Albalat encerraba a los niños en habitaciones e incluso en algunas ocasiones los golpeaba. Los hechos han salido a la luz gracias a la denuncia de los trabajadores del centro, quienes denunciaron el trato que estaban sufriendo los niños por parte de la gerente, una mujer de 55 años.

Fueron estos trabajadores los que grabaron los vídeos que posteriormente entregaron a la policía para denunciar la situación que vivían los menores en la escuela infantil, según confirman a este diario fuentes próximas a la escoleta. Las familias de los estudiantes afectados confirman que la policía les han notificado que serán citados en los próximos días para conocer el contenido de los vídeos y avanzar en la investigación.

La escoleta ha sido clausurada

Fuentes municipales, por su parte, confirman a Levante-EMV que la escoleta ha sido clausurada. Asimismo, en un comunicado, han informado que el Ayuntamiento de Algemesí está trabajando con la Conselleria de Educación para ofrecer a las familias afectadas por el cierre "alternativas rápidas y urgentes que puedan garantizar su escolarización en otros centros con el objetivo de priorizar el bienestar de los menores afectados y la tranquilidad de sus familias".

El consistorio ha evitado pronunciarse sobre a estos hechos y ha recordado que el caso ya está judicializado y, por lo tanto, "debe prevalecer, de forma especial, la protección de los menores".

La noticia ha conmocionado a los vecinos de la localidad de la Ribera, así como a algunos exalumnos del centro que abrió sus puertas hace poco más de 30 años. Personas del entorno de la detenida niegan tener constancia de este tipo de actitudes y se muestran sorprendidos por la noticia: “No lo hubiera imaginado en la vida”, remarca una allegada.

La escoleta ha sido cerrada inmediatamente, por lo que las familias ya buscan alternativas para poder dejar a sus hijos en otros centros infantiles.