En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | La muerte de una mujer en la UCI eleva a 46 el número de víctimas
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Renfe cancela conexiones ferroviarias en Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla ante el temporal
La compañía ferroviaria Renfe ha informado de afecciones en las conexiones ferroviarias andaluzas debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para este miércoles con la llegada de la borrasca Leonardo. Las interrupciones afectarán principalmente a la provincia de Cádiz, así como a Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla.
Según un comunicado de Renfe y fuentes de la compañía consultadas por Europa Press, el servicio ferroviario de este miércoles se verá especialmente afectado en Cádiz, donde los trenes de Media Distancia Algeciras-Antequera quedarán suprimidos durante toda la jornada. Debido al temporal, no se garantizan medios alternativos por la situación de las carreteras.
Asimismo, los trenes de Cercanías Cádiz C-1a Las Aletas-Universidad estarán cancelados, al igual que el Alvia Cádiz-Madrid/Barcelona en el tramo Cádiz-Córdoba. También se suspenderán los trenes Alvia Algeciras-Málaga (salida de Algeciras a las 13,10 horas y de Málaga a las 14,40 horas) y Ronda-Antequera (salida de Ronda a las 14,45 horas y de Antequera a las 14,00 horas), sin posibilidad de prestar el servicio por autobús debido al estado de las carreteras.
PP, Vox y Junts exigen la dimisión de Puente y sus socios le piden un "cambio de modelo"
Los portavoces del PP, Vox y Junts en la Comisión de Transportes del Congreso han exigido la dimisión del ministro Óscar Puente por el accidente de Adamuz y la situación de Rodalies, mientras que los socios parlamentarios del Gobierno le han pedido un "cambio de modelo" ferroviario que priorice el mantenimiento sobre la obra nueva.
Puente ha comparecido en el Congreso a petición propia, para dar cuenta del accidente de tren que tuvo lugar en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero, en el que murieron 46 personas, y del que se produjo en Gelida (Barcelona) dos días después, con un maquinista fallecido, así como de la situación en Rodalies de Cataluña.
"Pudo hacer más para evitar este accidente y no lo hizo. Eso se llama negligencia, así que coja su ego y su soberbia y dimita", le ha dicho el 'popular' Héctor Palencia al ministro, al que también ha acusado de "mentir desde el minuto uno", cuando dijo que el descarrilamiento de Adamuz era "extraño" y que los materiales eran nuevos, cuando había vías de 1989.
Puente pide disculpas a los usuarios de Rodalies por las incidencias en el servicio
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha pedido disculpas a los usuarios de Rodalies por las últimas incidencias en el servicio, que ha llegado incluso a ser suspendido en más de una ocasión, la última este mismo martes.
Durante su comparecencia en el Congreso para dar cuenta de los accidentes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), el ministro ha querido dirigirse a todos los usuarios del sistema ferroviario y más concretamente a los del cercanías catalán por las "serias afectaciones" de los últimos días.
"Les traslado nuestras más sinceras disculpas. Les aseguro que este Gobierno y este ministro en particular somos plenamente conscientes de que trabajamos para ellos", ha dicho durante su comparecencia, donde también ha admitido que los maquinistas "están afectados por los últimos incidentes en los trenes.
El presidente de Adif defiende que la red ferroviaria "no está colapsada" y "es segura"
El presidente del gestor de la infraestructura ferroviaria Adif, Pedro Marco de la Peña, ha asegurado este martes que la red ferroviaria española "no está colapsada", y ha defendido que "es segura" y que todos los trabajadores de la compañía trabajan "en ese fin".
De la Peña ha respondido así durante la comisión del Senado que investiga el apagón del pasado 28 de abril, donde ha rehusado a responder a las preguntas sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) que le han formulado los senadores de PP y Vox.
Durante la intervención, la senadora de PP, Elena Castillo, ha afirmado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "debería dimitir", y ha invitado al presidente de Adif a hacer lo mismo, ya que lo que está en juego "es la seguridad de las personas y de las infraestructuras críticas del Estado".
Puente anuncia que este miércoles se reunirá con los sindicatos de Renfe y Adif
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció este martes que mañana va a participar en una reunión con los sindicatos de Renfe y Adif para tratar de evitar la huelga convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero.
"Tan pronto como los sindicatos han aceptado reunirse vamos a tener la primera reunión mañana por la mañana", afirmó Puente en su comparecencia en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso sobre los accidentes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).
Sobre el objetivo de la reunión, explicó que es buscar una solución clara a la preocupación de los trabajadores sobre el futuro del sistema ferroviario, y se mostró convencido de que "es posible evitar la huelga".
14 heridos en el accidente de Adamuz siguen ingresados en hospitales andaluces
Un total de 14 heridos en el accidente ferroviario del pasado día 18 de enero en Adamuz (Córdoba) siguen ingresados en hospitales andaluces, sin que se hayan producido cambios en las últimas 72 horas.
Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia e Interior del Gobierno andaluz, uno de los ingresados es un menor, que se encuentra en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y los otros 13 son adultos, dos de los cuales están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), uno en el mismo centro y el otro en el Hospital San Juan de Dios, también en la capital cordobesa.
En planta hay cinco ingresados en el Reina Sofía, dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, otros dos en el Hospital Infanta Elena de la capital onubense, uno en el Virgen del Rocío de Sevilla y otro en el Vithas Málaga.
Marlaska rechaza las críticas del PP por no activar a la Policía en Adamuz
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha rechazado este martes las críticas del PP por no activar a agentes de la Policía Nacional para auxiliar a los heridos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ya que la coordinación policial con la Guardia Civil fue "sobresaliente", como en su opinión han constatado las víctimas e incluso el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.
"Siguen utilizando el dolor de las víctimas, una tragedia como esa, para poner en tela de juicio una actuación o coordinación policial que ha sido resaltada y declarada sobresaliente por el conjunto de ciudadanos, las víctimas también, e incluso el presidente de la Junta de Andalucía", ha apuntado en el Senado.
Marlaska ha contestado de esta forma a las críticas de la senadora del PP Cristina Casanueva, quien ha exigido dimisiones por la orden dada a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional desplegada en Córdoba de no acudir al accidente de Adamuz cuando ya estaban de camino, una vez alertados del accidente de los dos trenes.
Puente exige a Siemens dar explicaciones tras las caídas del 'software' de Rodalies
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha detallado que el 'software' que ha caído este martes hasta en dos ocasiones -y que también cayó el pasado 26 de enero- es de Siemens y que se instaló hace tres meses, por lo que ha exigido a la empresa alemana que dé explicaciones "en el día de hoy".
"Quiero remitirme a la empresa que presta el servicio, que es Siemens y que espero que en el día de hoy proporcione todos las explicaciones necesarias en relación con este fallo. (El 'software') es de hace tres meses, es nuevo", ha comentado Puente.
Una doble caída del sistema del Centro de Control de Tráfico Centralizado (CTC) de Adif en Barcelona, una a las 7:10 horas y otra a las 8:06 horas, ha paralizado el servicio de Rodalies durante unos minutos, como ya ocurriera el pasado día 26 de enero, cuando un problema en ese mismo centro obligó a detener el servicio de cercanías catalán.
Puente asegura que aún no puede facilitar cuándo se reanudará la línea Madrid-Andalucía
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este martes que todavía no se puede facilitar la fecha concreta de la reanudación de la alta velocidad Madrid-Andalucía por el grado de afección de la infraestructura y la situación climática de estos días: "Se junta todo", ha comentado.
Puente ha explicado en una comparecencia en la Comisión de Transportes del Congreso que el pasado día 28 de enero se fijaron un plazo de diez días, "pero la situación climática ha llevado a la propia Junta a tomar medidas de limitación de movilidad y las obras se ven afectadas".
El ministro ha destacado que, para acabar la reposición de la vía, "queda por ejecutar el tendido de los conductores de catenaria, y montar el carril, nivelar y estabilizar la vía una vez completada la preparación del balasto".
Renfe ha transportado a 40.000 personas entre Madrid y Andalucía con su plan alternativo desde el accidente
Renfe ha transportado ya a cerca de 40.000 pasajeros en la línea Madrid-Andalucía desde el pasado 19 de enero, tras el accidente de Adamuz (Córdoba), cuando estableció un plan alternativo de transporte con apoyo de autobuses.
Así lo ha detallado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante su intervención este martes en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados, precisando que esa cifra (actualizada hasta el pasado domingo) representa el 17% de los viajeros que se mueven en esa línea en una semana normal.
"También se han establecido contactos con compañías del resto de medios de transporte de viajeros para intentar incrementar la demanda sin que suban desorbitadamente los precios", ha añadido.
