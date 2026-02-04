Detenido un fugitivo tras intentar asaltar una casa en Silla

Logró esquivar a la Justicia cambiando de ubicación y manteniéndose en la sombra, pero sin modificar su rutina y su afición por cometer hechos delictivos. Ahora, esa actitud ha permitido a la Guardia Civil dar caza a un fugitivo sobre el que pesaba una orden de busca y captura emitida por un juzgado de Orihuela. Se trata de un hombre de 28 años, que ha sido arrestado en Silla tras asaltar una casa para robar, aunque no llegó a sustraer ningún objeto.

Los hechos de los que informa el Instituto Armado en un comunicado se conocieron gracias a un testigo, que alertó a los agentes de que una persona estaba robando en una vivienda ubicada en la localidad de l'Horta Sud. A su llegada, los guardias civiles comprobaron que el presunto autor había forzado un lateral de la puerta y accedido al interior del inmueble. Tras inspeccionar la vivienda, confirmaron que el ladrón ya no se encontraba allí.

Para localizar al sospechoso, los agentes del Puesto Principal de Silla realizaron varias batidas por la zona, localizando a un hombre que coincidía plenamente con la descripción aportada por el testigo. Así, se precedió a la detención del presunto ladrón, un hombre de 28 años y nacionalidad marroquí, al que se le atribuye un delito de robo con fuerza en las cosas.

Daños en la vivienda

Los moradores de la vivienda presentaron la correspondiente denuncia e informaron de que el autor no consiguió llevarse ningún efecto. Manifestaron, eso sí, que había ocasionado daños en el acceso y había desordenado algunas de las estancias del interior de la casa.

Los agentes, por su parte, trasladaron al detenido al acuartelamiento de Silla para continuar con las diligencias. Durante la instrucción de estas, sospecharon que el detenido pudiera estar facilitando datos falsos para identificarse ya que los que proporcionaba eran dudosos. De ahí que optaran por trasladarlo a las dependencias de la Policía Judicial de Alfafar, donde se llevó a cabo su reseña dactilar. Es decir, le tomaron las huellas y las cotejaron con la base de datos.

Fingió una falsa identidad

Al remitirlas al SAID y comprobar los resultados, se confirmaron todas las sospechas: había usado una falsa identidad. Y no solo eso. Descubrieron, también, que su huella estaba asociada a otra identidad más fiable, asociada, a su vez, a una persona sobre la que pesaba una orden de búsqueda, detención y personación dimanante de un Juzgado de Orihuela.

El detenido suma un nuevo delito a su historial, y ahora, además de la requisitoria de búsqueda, detención y personación por otra causa en Alicante, se le imputa un delito de robo con fuerza en las cosas. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Carlet.